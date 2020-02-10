Выбитый зуб и задержка на 2,5 часа. На борту самолета во Львове произошла драка

В пятницу, 7 февраля, в аэропорту "Львов" перед вылетом в Киев в самолете украинского лоукоста SkyUp произошла драка между пассажирами. Видео инцидента опубликовал в Facebook обнародовал львовянин Павел Фищук.

В комментарии ZAXID.NET он рассказал, что конфликт начался еще во время регистрации на рейс. Трое пьяных мужчин начали приставать к другим пассажирам, в частности, арабской национальности. На борту самолета конфликты продолжились.

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"По требованию охраны аэропорта двое мужчин покинули самолет сразу. Еще один остался в самолете и буянил. Его пришлось выводить другим пассажирам. На месте происшествия была охрана аэропорта, затем и полиция", - рассказал Фищук.

В итоге словесная перепалка переросла в драку, во время которой один ее участников выбил зуб нетрезвому пассажиру. Из-за этого самолет задержался во Львове примерно на 2,5 часа.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика и сцены насилия

В авиакомпании SkyUp подтвердили факт конфликта и сообщили, что представители аэропорта сняли с борта трех пьяных пассажиров, которые устроили драку. В полиции уточнили, что заявлений по факту инцидента никто не писал и сейчас продолжается првоерка.

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