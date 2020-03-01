За гранью разумного. Откуда берутся маньяки и что ими движет

Он живёт в зоне постоянного дискомфорта. Каждый новый день приносит с собой унижения и ощущение собственной ничтожности. О том, что его гложет, никому нельзя рассказать, и с годами боль не утихает, становится только хуже. Боль служит фоном к каждому событию, к каждому слову, с которым к нему обращаются окружающие. Иногда выпадает шанс ненадолго поставить этот повседневный кошмар на паузу и получить короткую передышку — для этого нужно убить человека…

Маньяками в современном обществе называют тех, кто совершает жестокие немотивированные преступления. Вопреки обывательским представлениям, большинство этих преступников вовсе не сумасшедшие. Психолог Дмитрий Попов уверяет, что зачастую они вменяемы. Изучать специфику их поведения Попов начал во время службы в подразделении "Альфа", где его специализацией было ведение переговоров с террористами. С точки зрения психологии у террористов и маньяков много общего, так что после окончания службы знания Попова пригодились для анализа поведения серийных убийц и насильников.

Без внешних признаков

В последнее время в новостях часто мелькают сообщения о зверских бессмысленных убийствах. Даже если говорить только о киевских происшествиях, их наберётся немало: таксист, которого зарезали, чтобы проехать на его автомобиле несколько километров, убийство двух девушек на Подоле. Возможно ли, что потрясения нашего времени каким-то образом провоцируют маньяков?

— Не сказал бы, что сегодня их больше, чем прежде. К тому же мировая статистика показывает, что многие экономически стабильные западные страны по количеству серийных убийц ничуть не отстают от нас. Повезло только скандинавам: в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании маньяков раз в десять меньше. Научного объяснения этому нет, а гадать о причинах — дело неблагодарное. Существует корреляция между уровнем жизни в стране и количеством агрессивных преступлений: чем ниже первый показатель, тем выше второй. Но тут речь идёт в основном о нападениях с целью наживы, а если вас интересуют именно серийники, искать объяснения их поступков в сегодняшней социально-политической обстановке или состоянии экономики бессмысленно. Маньяки родом из детства. Зачастую это жертвы домашнего насилия. Можно выводить какие-то косвенные закономерности, предполагать, что от безденежья родители становятся более раздражительными и жёстче обращаются с детьми, формируя у них склонность к агрессии, но, если бы вы услышали рассказы некоторых пойманных маньяков о том, как жестоко с ними обращались в детстве, поняли бы, что дело не в бедности.

Другие причины. Психолог Дмитрий Попов уверен, что социально-экономическая обстановка в стране не влияет на количество маньяков

Но ведь не все жертвы домашнего насилия становятся серийными убийцами.

— У советского психиатра Александра Бухановского была теория о том, что маньяками становятся люди с определёнными органическими повреждениями коры головного мозга, которые можно получить во время внутриутробного развития или при рождении. Профессор Бухановский — признанный авторитет в сфере изучения маньяков, и сам я, и множество коллег по всему миру опираются на его разработки. Именно он в своё время "расколол" Чикатило: вынудил не просто признаться в совершённых преступлениях, а подробно их описать. Профессор составил психологический портрет серийного убийцы и смог нажать на те точки, которые заставили его заговорить. Об этой истории даже сняли сериал под названием "Эксперт".

Когда маньяка приговорили к смертной казни, психиатр просил, чтобы осуждённому стреляли не в голову (как предполагал протокол расстрела), а в сердце. Тогда после казни можно было бы изучить его мозг и выяснить, существуют ли в действительности те органические поражения, наличие которых предположил учёный. К просьбе Бухановского присоединились представители Японии, они готовы были щедро инвестировать в посмертное исследование мозга серийного убийцы. Однако чиновники МВД СССР ответили отказом. Шанс подтвердить или опровергнуть теорию был упущен.

Интересно, что эти поражения, если они вправду существуют, не мешают функционировать в обществе и даже успешно реализовываться профессионально. Поддерживаемый кинематографом стереотип о том, что маньяк — это всегда тихий, неприметный неудачник, очень далёк от истины. В глазах окружающих, не знающих о его отклонениях, этот человек может выглядеть в буквальном смысле кем угодно. При этом велика вероятность того, что его самооценка будет занижена. Одна из возможных причин, толкающих маньяка на убийство, — преодоление чувства собственной неполноценности. Лишая человека жизни, он как бы принимает на себя роль Бога, становится всемогущим. Кстати, очень многие пойманные маньяки признавались в том, что не испытывали удовольствия, совершая преступления, они просто получали некоторую разрядку: на короткое время избавлялись от постоянного внешнего и внутреннего давления, тяготившего их всю жизнь.

Визуально они чем-то отличаются от обычных людей?

— Увы, ничем, в противном случае ловить их было бы гораздо проще.

Гендерный разрыв

Какие-то характерные особенности у серийных убийц всё-таки есть?

— У каждого из них своя уникальная история. Специалисты выводят некие закономерности, которые могут помочь в расследовании серийных убийств, но ни одно из этих правил нельзя отнести к 100% случаев. В подавляющем большинстве серийники — это мужчины: исходя из существующей статистики, чуть ли не 99%.

В целом известно о трёх общих моментах: насилие, пережитое в детстве, ощущение собственной неполноценности и слабое либидо. По Бухановскому, у мужчин есть три вида сексуальной конституции: сильная, средняя и слабая. Те, у кого сильная, могут провести половой акт практически при любых условиях: хоть при большом скоплении народа, хоть на дереве. Такие маньяками не становятся, то есть, возможно, конечно, что кто-то из них проявляет агрессию, совершает преступления, но не серийно. Мужчины со средней социальной конституцией — обычные люди: способны к близости, когда нет объективных помех. А вот тем, у кого слабая конституция, нужны специальные условия, иногда целый ряд условий, и, как ни странно, именно к этой категории в основном относятся маньяки. Известен случай, когда такой преступник всегда насиловал жертв перед убийством. Из тех женщин, на которых он нападал, две спаслись благодаря тому, что добровольно выразили готовность к половому акту, после чего у него пропадала эрекция. Это связано с тем, что для маньяка необходимым условием было сопротивление жертвы.

Сексуальное насилие — пожалуй, единственное, что объединяет подавляющее большинство эпизодов, но даже оно присутствует не всегда. В Днепре было двое убийц-блогеров, они нападали на женщин и пожилых мужчин. Били их сзади по голове молотком или арматурой, снимали агонию на видео и выкладывали в Сеть. Один из них сейчас на пожизненном, другой погиб в отделении милиции — по официальной версии, от передозировки лекарств. В Мариуполе в своё время орудовал маньяк-милиционер. После увольнения он начал убивать бывших коллег. Вначале просто мстил: первыми жертвами были четверо знакомых милиционеров и участник дела, из-за которого его уволили. Потом ему просто понравилось убивать. На момент ареста у него было уже порядка 20 эпизодов. В Киеве двое мужчин решили стать киллерами. Купили охотничьи ружья и стали "тренироваться". Сначала расстреливали бомжей. Потом у них появился подельник на таможне, который указывал на потенциальных жертв — богатых людей.

Почему же их называют маньяками? Действия этих двоих похожи на обычные преступления, совершённые ради выгоды.

— Потому что это были убийства ради убийств. Они, кстати, так и не обогатились, хотя и у них тоже набралось 20 эпизодов. То, что преступник присваивает имущество жертв, не значит, что жажда наживы — его основной мотив. Анатолий Оноприенко, о котором вы наверняка слышали, тоже забирал имущество убитых. У него даже были соучастники, действительно движимые корыстными соображениями. Однако сам он верил, что спасает мир. Мужчин расстреливал из двуствольного обреза, а женщин и детей убивал ножом. Совершать эти преступления ему велели некие голоса. О первых девяти жертвах голоса говорили, что их смерть — противодействие коммунизму. Убийство следующих сорока или около того он считал противодействием национализму. Потом ещё многих людей он убил, веря в то, что таким образом препятствует распространению СПИДа. С такой мотивацией он расправлялся со взрослыми, а их детей убивал, чтобы те не оставались сиротами. Объя­снял это тем, что его мать умерла, отец и брат от него отказались, поэтому он пережил тяготы сиротства и считал, что они хуже смерти.

Многие маньяки слышат голоса, приказывающие убивать?

— О голосах на допросах рассказывали и Чикатило, и известный украинский серийник Сергей Ткач — 37 доказанных эпизодов и более 100 недоказанных. Бывший сотрудник милиции. Прослужил недолго, но успел разобраться, как работают правоохранительные органы, поэтому очень успешно уходил от них 20 лет. Тщедушный старичок, нападал на девушек до 20 лет. Кого-то просто душил, кого-то насиловал. В тюрьме, на пожизненном заключении, он умудрился жениться и даже произвести на свет ребёнка.

Разве не удивительно, что этого человека не могли поймать в течение 20 лет?

— К сожалению, нет. Полицейская система несовершенна, и по делам о серийных убийствах порой сажают невинных людей. Бывает так, что подозреваемый арестован, а серия убийств продолжается, и неясно, означает ли это, что взяли не того человека или у маньяка нашёлся подражатель. Подобные преступления очень трудно расследовать, отсутствие понятного мотива осложняет работу. В большинстве случаев маньяков раскрывают благодаря какой-нибудь случайности. В их действиях есть своя логика, но её не так-то просто отследить. О серийности обычно говорят после трёх-четырёх схожих эпизодов.

В расследовании помогает обнаружение общих для всех этих случаев подробностей, иногда это признак, по которому убийца выбирает жертв. В Краснодаре, к примеру, был маньяк, убивавший исключительно женщин в чёрных колготках, никакой другой связи между его жертвами не нашли.

Полгода назад в Киеве поймали "троещинского маньяка". Он нападал исключительно на мужчин: набрасывался сзади и наносил ножевой удар в шею. Это была месть. Ему изменила женщина, и хотя жертвами становились совершенно случайные люди, всякий раз маньяку казалось, что он режет именно того, кто был близок с его избранницей. Приговора ещё нет, следствие по делу продолжается.

Неклинические случаи

Мы говорили о слуховых галлюцинациях и даже о поражениях мозга. Тем не менее этих убийц признают дееспособными, судят и сажают в тюрьмы.

— Некоторым ставят диагнозы и лечат. В Чернигове мужчина убил лопатой четверых в день рождения Гитлера. Одному из тех, на кого он напал, удалось выжить, благодаря этому убийцу взяли. У него диагностировали шизофрению и сейчас лечат. Но у большинства пойманных маньяков психиатрической клиники не обнаружили. Тут тонкий вопрос: отсутствие диагноза не значит, что человек в порядке. К примеру, чтобы диагностировать шизофрению, нужно подтвердить, что поведение и состояние пациента соответствуют паттерну из 16 пунктов и хотя бы пять из них повторяются в течение определённого времени.

У 80% маньяков в детстве были эпизоды насилия над животными. Разумеется, речь идёт о тех животных, которые не могли оказать достойного сопротивления, над бойцовскими собаками и медведями никто из них не издевался — убивали кошек, белок, ежей. Убедившись в том, что могут справиться с мелким животным, они постепенно переходят на детей, часто на девочек. Типичный портрет жертвы — ребёнок или молодая женщина. Маньяки, как правило, довольно трусливы и на открытый поединок с мужчиной не решаются. Бывают, конечно, исключения. В США зафиксированы случаи, когда целенаправленно истребляли именно сильных мужчин, выбирали борцов и других спортсменов. Тогда убийца был движим патологической идеей доказать всем, что именно он самый сильный самец.

"Маньяки родом из детства. Зачастую это жертвы домашнего насилия. Искать объяснения их поступков в сегодняшней социально-политической обстановке или состоянии экономики бессмысленно"

Если наклонности будущего серийного убийцы обнаружились ещё в детстве или ранней юности, возможно ли предотвратить их развитие?

— Бухановский изучал детей, из которых, по его мнению, могли вырасти маньяки. Он разрабатывал профилактический комплекс мер, направленных на то, чтобы не позволить патологическим наклонностям развиться. С детьми беседовали, их обучали, прививали новые образцы поведения, им давали антидепрессанты и нейролептики. В одной из своих книг профессор описывает историю мальчика, которого он вёл много лет. Садистские наклонности проявились ещё в школе, было несколько эпизодов насилия над животными, потом над одноклассниками, к счастью, без трагических последствий. Родители регулярно возили сына к Бухановскому, и профессор вроде бы достиг с ним определённых успехов. Проявления агрессии на какое-то время прекратились, мальчик закончил школу, поступил в университет, у него даже завязались нормальные любовные отношения. Потом по какой-то причине контакты профессора с его подопечным прекратились на полгода, и последний сорвался — совершил несколько изнасилований и убийств. Сложно сказать, был ли такой исход дела предопределён изначально или сработала установка самого профессора, видевшего в мальчике потенциального убийцу.

Он может жить в соседней квартире и вежливо здороваться с вами при встрече. Может оказаться коллегой, причём довольно успешным. Может руководить школой, где учится ваш ребёнок. Многие до сих пор помнят советского маньяка по фамилии Сливко, который был директором пионерского лагеря, заслужил несколько почётных грамот и считался достойным примером для подражания, пока не стало известно, что в свободное от работы время он насиловал и убивал мальчиков. Маньяка нельзя распознать "на глаз", поэтому в некоторых странах существуют специальные проверки, необходимые для допуска к работе с детьми, подростками и другими категориями потенциальных жертв, то есть с теми, кто не сможет оказать сопротивления при нападении. В Великобритании, к примеру, тех, кто хочется наняться в детское учреждение, просят предъявить сертификат, в котором отражены все прошлые правонарушения и подозрения, предъявленные этому человеку, если таковые имели место. Впрочем, и эти фильтры не всегда срабатывают, были случаи, когда люди с совершенно чистыми биографиями оказывались насильниками и серийными убийцами.