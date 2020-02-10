В Киеве пройдет ежегодный бизнес-форум Level Up Ukraine 2020

21 февраля в КВЦ «Парковый» пройдет ежегодный бизнес-форум Level Up Ukraine 2020. Мероприятие в 4-ый раз соберет в Киеве авторитетных спикеров, представителей власти, бизнеса и крупных бизнес-сообществ для того, чтобы совместными усилиями создавать условия для сотрудничества на принципах «win-win».

Главная тема форума в 2020 году – принципы создания бОльшего. Level UP Ukraine выступает платформой для развития экосистемы, где власть, бизнес и общество разрабатывают условия, которые приводят к реальным действиям в Украине. Участники оформляют договоренности и создают общие matching projects, где каждый приобщается к новой модели взаимодействия на взаимовыгодных условиях.

Для достижения поставленных целей Форум предоставляет экспертизу спикеров о глобальных и локальных трендах, повышая академический бекграунд участников и выполняя образовательную функцию. Форум также предоставляет участникам независимый стол переговоров, за которым ключевые игроки и представители интересов граждан вырабатывают эффективные механизмы и инструменты развития страны.

Присутствующие иностранные инвесторы: от фондов до международных финансовых институций обозначают ключевые сферы инвестиций, а украинская сторона имеет возможность представить свои решения согласно запросам инвесторов.

Своими принципами создания большего поделиться:

Тимофей Милованов – Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Давид Арахамия – секретарь Национального инвестиционного совета;

Анатолий Кинах–президент Украинского Союза Промышленников и Предпринимателей;

Григол Катамадзе - Президент Ассоциации плательщиков налогов Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол;

Майкл Егер – генеральный секретарь Европейской ассоциации налогоплательщиков.

Также, в Форуме примут участие международные инвесторы из Грузии, США и ЕС.

21 февраля decision maker’ы соберутся, чтобы понять с какой целью объединятся объединения, какой сектор экономики наиболее привлекателен для инвестиций и как образование влияет на создание экосистем в стране.

Идейными вдохновителями и неизменными организаторами Форума являются Наталья Ульянова – эксперт в сфере налогового и бизнес консультирования и Григол Катамадзе – Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Генеральным партнером и соорганизатором Форума стал крупнейший промышленный холдинг Грузии - Georgian Industrial Group. Инициативу также поддержали лидеры украинского рынка: фармацевтические комапании Індар, Фармак и БХФЗ и междунароная IT- компания Powercode.

Подробная информация о спикерах и панельных дискуссиях Форума доступна ЗДЕСЬ.