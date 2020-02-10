Квартет IL DIVO, золотые голоса оперы, возвращаются в Киев этой осенью

IL DIVO, уникальный интернациональный квартет, лучшие оперные голоса: испанский баритон Карлос Марин, швейцарский тенор Урс Бюлер, французский поп-певец Себастьен Изамбар и американский тенор Дэвид Миллер – выступят в киевском Дворце “Украина” 8 ноября. Скоро они отправляются в масштабное мировое турне по шести континентам - IL Divo Tour 2020. В Киеве состоится единственный концерт группы в Украине.

Проект был создан известным британским продюсером Саймоном Коуэллом в декабре 2003 года, а уже в 2006 году мировая книга рекордов Гиннеса назвали их самой коммерчески успешной группой в стиле классический кроссовер (Classical crossover) в мире. Квартет с тех пор достиг ошеломляющего успеха во всем мире! Четверо аристократичных красавцев с консерваторской подготовкой и оперными голосами создали свой собственный стиль исполнения.

Они записывались в дуэте с Селин Дион и Тони Брэкстон, приняли участие в североамериканском турне Барбары Стрейзанд в качестве специальных гостей, на балу в честь инаугурации Барака Обамы и на концерте в честь празднования шестидесятилетия правления английской королевы Елизаветы. На их счету – 30 миллионов проданных альбомов, 50 позиций номер один в мировых чартах, 160 золотых и платиновых наград в 35 странах мира и четыре мировых тура. Также, IL DIVO стали первыми исполнителями в стиле классический кроссовер, которые со своим дебютным альбомом попали в топ-200 Billboard.

Первый концерт IL DIVO в Киеве состоялся в 2013 году. Музыкантам очень понравился Киев и украинки. Во время концерта певцы неоднократно повторяли: "О, сколько красивых девушек! Украинки – самые красивые девушки в мире! Это правда!". В знак благодарности девушки закидывали певцов цветами, на что те говорили: "Столько цветов нам дарят женщины! Такого мы не видели ни в одном городе мира, только в Киеве!". А теперь IL DIVO возвращаются в Киев с уникальным материалом, который объединяет песни о любви всех времен.

Есть музыка, которая отзывается в наших душах, благодаря ей мы забываем о своих проблемах и заботах и - просто растворяемся в ней. 8 ноября IL DIVO возвращаются в Киев с уникальным шоу, наполненное романтикой лучших мировых хитов о любви!

8 ноября 19:00

Дворец Украина

ул. Большая Васильковская 103

Билеты https://concert.ua/uk/booking/il-divo/

Ивент в фб https://www.facebook.com/events/2669218286519305/