Витренко готов идти в суд из-за "газпромовской" премии, которую ему не хотят выплачивать

Начиная с 11 февраля мне придется обратиться в компетентные органы для защиты моих законных интересов и привлечения виновных к ответственности. Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал в заявлении на имя руководителя компании Андрея Коболева, которое было подано 5 февраля.

Суть заявления: Витренко считает, что невыплата ему премии является грубым нарушением условий контракта и вообще трудового законодательства.

В Facebook Витренко решил объяснить, почему для него это вопрос не денег, а принципа.

"Если компания заключила трудовой договор с работником, она должна его выполнять. Решение наблюдательного совета, письмо премьер-министра, возможные непрозрачные договоренности между властью и руководителем компании имеют меньшую юридическую силу, чем трудовой контракт и Кодекс законов о труде", – считает он.

"Если правительство сомневается в справедливости заработной платы в государственных компаниях, то этот вопрос нужно выяснять с теми, кто эти зарплаты устанавливал. На это у правительства было достаточно времени и возможностей. Задержать выплату зарплаты – это не решить проблему, а скрыть ее", – уверен Витренко.

В заявлении он написал, что готов добровольно отказаться от премии, если эти деньги будут направлены на помощь украинцам: "Если они против неравенства в доходах, а государство фактически отказывается обеспечивать справедливое распределение материальных благ, то я предлагал политическому руководству страны поделить все заработанные моей командой деньги поровну между всеми гражданами Украины. Это предложение пока остается без ответа".

И Витренко категорически против того, чтобы в этом случае вопрос с премиями политики выдавали за свою победу. "Забирать честно заработанное и "делить" ради "народной" поддержки, вместо того, чтобы повышать уровень жизни людей за счет проведения успешных европейских реформ – мы это уже проходили в 20–30-х годах прошлого века при советской власти, и мы должны помнить, к чему это ведет", – резюмирует Витренко.

Напомним, правительство попросило наблюдательный совет "Нафтогаза" приостановить выплату премий топ-менеджменту компании за победу в Стокгольмском суде над "Газпромом". В письме Кабмина говорится, что правительство хочет изучить контракты членов правления и вопрос корректности выплаты премий.

В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд). Тогда выплатили первую часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата. В частности, председатель правления Андрей Коболев получил $7,9 млн, а Юрий Витренко – $6 млн. В целом же на премии было решено направить $29 млн.

Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Отдельно он потребовал решить вопрос с премиями топ-менеджерам "Нафтогаза".

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