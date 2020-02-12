Гончарук рассказал о сроках запуска электронной акцизной марки

Электронная акцизная марка для защиты потребителей от контрафактного алкоголя будет внедрена с 1 мая.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"1 мая заработает система "Электронная акцизная марка" для защиты потребителей от контрафактной алкогольной продукции. Наконец история, о которой говорили еще с 2014-го года, начинает внедряться", – рассказал он.

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По его словам, это создаст равные условия для производителей и упростит ведение бизнеса путем замены бумажных заказов на электронные через электронный кабинет налогоплательщиков, что станет возможным уже с 1 апреля.

"Это также будет способствовать усилению борьбы с уклонением от уплаты налогов и уменьшению теневого оборота алкогольных напитков", – сообщил министр.

Как ранее сообщал Фокус:

На Львовщине правоохранители разоблачили цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, деятельность которого организовали трое жителей Радеховского района.