Цена победы над "Газпромом": Витренко решил добиваться выплату премии через суд

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире "UA: Перший" заявил, что подал в суд иск из-за невыплаты ему премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

"Если какие-то чиновники или политики хотят не выполнять законы, нарушать законы, обязывать компанию не выполнять законы (а выплата зарплаты – это закон), то тогда мы должны защищать свои права. Я уже подал иск в суд. Я никого не пугаю, просто говорю, что есть законный путь защиты своих интересов. Это вопрос принципов, это не вопрос денег", – сказал он.

Витренко считает, что невыплата ему премии является грубым нарушением условий контракта и вообще трудового законодательства. Он рассказал, что в своем исковом заявлении он требует исключительно исполнения трудового договора.

"Эта премия – это часть зарплаты, она прописана в моем трудовом договоре, поэтому она должна была быть уплачена до 30 декабря 2019 года", – сказал он.

Напомним, правительство попросило наблюдательный совет "Нафтогаза" приостановить выплату премий топ-менеджменту компании за победу в Стокгольмском суде над "Газпромом". В письме Кабмина говорится, что правительство хочет изучить контракты членов правления и вопрос корректности выплаты премий.

В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд). Тогда выплатили первую часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата. В частности, председатель правления Андрей Коболев получил $7,9 млн, а Юрий Витренко – $6 млн. В целом же на премии было решено направить $29 млн.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Отдельно он потребовал решить вопрос с премиями топ-менеджерам "Нафтогаза".