Восемь млрд долларов. "Нафтогаз" уточнил сумму убытков от оккупации Крыма

НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы "Нафтогаз" подали ответ на встречное заявление РФ относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, "Нафтогаз" уточнил заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году – размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долларов.

Напомним, в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство против Российской Федерации на основании украинско-российского соглашения о защите инвестиций.

"Нафтогаз" просит арбитражный трибунал обязать РФ за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических активов "Нафтогаза", которые стали одной из основных мишеней России в ходе незаконного вторжения и оккупации Крыма в 2014 году.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК в отношении компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы для транзита.