В многоэтажном доме в Виннице произошел пожар, погиб человек

В многоэтажном жилом доме в Виннице прошедшей ночью произошел пожар, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание возникло в четырехкомнатной квартире на 4 этаже. Площадь пожара составила около 20 кв.м.

Спасателям удалось спасти три человека, в том числе женщину и ее 17-летнюю дочь. Еще шестеро жильцов подъезда были эвакуированы.

Во время пожарной разведки квартиры, на полу в коридоре спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Как было установлено, погибшим является хозяин квартиры, 1955 года рождения.

На место происшествия были привлечены три бригады экстренной медицинской помощи. Спасенная бойцами ГСНС 17-летняя девушка была госпитализирована в областную детскую больницу.

К ликвидации пожара привлекалось 20 человек личного состава ГСНС и 5 единиц пожарно-спасательной техники. Предполагаемая причина пожара устанавливается.

Сгоревшая квартира в многоэтажке Винницы

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