Рабинович предложил отправить делегацию Рады в Москву на парад

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович на заседании согласительного совета Верховной Рады предложил отправить парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает издание ГОРДОН.

"Приближается великая дата – 75-летие победы над фашизмом. Я убежден, что Верховной Раде надо сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы в Москве", – сказал Рабинович.

Свои слова он мотивировал тем, что украинцы вместе с россиянами освобождали от нацистов как российские, так и украинские города.

Отметим, что во время выступления Рабиновича с ним вступила в перепалку народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

А председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, также депутат от "Европейской Солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе, как сообщает LB.ua, назвала предложение Рабиновича возмутительным и потребовала реакции на его слова от фракции "Слуга народа" и спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Как ранее сообщал Фокус:

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он может посетить Россию для участия в Параде Победы 9 мая.