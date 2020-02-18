Осужденный в Крыму журналист Николай Семена вернулся в Украину
Украинский журналист Николай Семена, который ранее был осужден крымскими оккупантами за "поддержку терроризма", вернулся в Украину.
Об этом написала украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
"Николай Семена, крымский журналист, который был 22 сентября 2017 года незаконно осужден оккупационными властями, наконец находится на контролируемой правительством Украины территории. Он в безопасности и направляется в Киев", – написала Денисова.
Сообщается, что 18 февраля Семена выехал из Крыма на подконтрольную территорию Украины для лечения позвоночника и сердца, пишут Крым Реалии.
Как ранее писал Фокус:
- 22 сентября 2017 года так называемый "железнодорожный суд Симферополя" осудил крымского журналиста Семену к 2,5 годам лишения свободы условно. Российские власти обвиняли его в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.
- Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Семене приговор.
- 28 января 2020 года Семена получил постановление о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с него судимости.