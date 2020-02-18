На Тернопольщине протестуют против приезда украинцев из Китая: предлагают везти их в Чернобыль

В селе Микулинцы Тернопольской области местные жители вышли на протест – они против того, чтобы в санаторий "Медоборы" поселили эвакуированных из Китая украинцев.

Об этом сообщает УНИАН.

Также местные уже обустроили на подъезде к селу Конопковка (рядом с Микулинцами) блокполсты, на которых дежурят около 15 человек. За правопорядком следит полиция.

Всего в протестной акции приняли участие приблизительно 300 человек.

Официально о том, что эвакуированных украинцев привезут в "Медоборы" никто не сообщал, но эту информацию вчера начали распространять местные СМИ.

На митинге жители Микулинцев говорили, что в санатории уже подключено отопление, все уже готово к тому, чтобы принять около сотни эвакуированных.

"Больше негде их поселить? Есть военные полигоны, отремонтируйте в Чернобыле какой-то один отель, поселите их туда на 14 дней, на ту обсервацию", – говорят протестующие.

Директор санатория Василий Мартынюк слухи не опровергает, но и не подтверждает: "Чисто если номинально разместить их, то готовы. У нас есть для этого места".

Также он добавил, что к санаторий уже приезжали госслужбы и внесли его в список тех, которые могут принять украинцев из Китая.

Местное издание Терноград также сообщает, что Мартынюк под давлением жителей написал отказ от приема граждан, которые должны быть эвакуированы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что митинги на Тернопольщине организованы не без помощи отдельных политических сил, которые пытаются помешать нормальной эвакуации украинцев.

"Мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей": если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу их в Конча-Заспу", – добавил он.

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая, тем временем, говорит, что в МОЗ до сих пор не решили, где разместить украинцев.

"Мы анализируем еще, подбираем, чтобы иметь запасные варианты. Мы рассматриваем несколько вариантов, поскольку их готовность должна быть определена на момент прилета", – заявила она.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.

В Минздраве сообщили, что Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек, 11 из которых – иностранцы.