Ночью самолет SkyUp вылетает за украинцами в Китай. Уже в четверг они будут в Украине

Сегодня поздно ночью самолет SkyUp вылетит в Китай для эвакуации граждан Украины.

Об этом стало известно на брифинге министра здравоохранения Зоряны Скалецкой в аэропорту "Борисполь".

"Мы эвакуируем только здоровых граждан. По данным МИД, все наши граждане не нуждаются в медицинской помощи. Также, по данным МИД, 14 стран уже эвакуировали своих граждан из Китая", – заявила Скалецкая.

Гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий, который также присутствовал на брифинге, уточнил, что самолет вылетит в Китай уже 19 февраля в 2:50, а вернется – в четверг около 8 часов утра.

При этом, после возвращения самолет продезинфицируют и только спустя 48 часов он сможет выполнить новый рейс.

Также Хайнацкий рассказал, что в целях безопасности самолет условно разделят на несколько частей и сведут к минимуму контакт членов экипажа и сопровождающих лиц с эвакуированными.

Тем не менее, комфорт для пассажиров обещают обеспечить в полной мере.

Говоря о местах в Украине, в которые могут направить эвакуированных, Скалецкая отметила, что пока точно не ясно, какой из четырех вариантов выберут в конечном итоге.

"Но места безопасны как для эвакуированных, так и для всех граждан Украины. Все меры согласованы и соответствуют международным стандартам", – убеждает министр.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.

Авиаперевозчик SkyUp уже выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.

В Минздраве сообщили, что Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек, 11 из которых – иностранцы.