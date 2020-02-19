Тест на дееспособность. Почему украинцы боятся эвакуации сограждан из Уханя

Что известно: последняя статистика эпидемии коронавируса

Инфекция COVID-19 (так ВОЗ приняла решение ее называть) вызывает осложненную пневмонию с тяжелым респираторным дистресс-синдромом. По состоянию на 19 февраля по всему миру было зарегистрировано 75,2 тыс. подтвержденных случаев. Наибольший суточный прирост на уровне 15,1 тыс. произошел 13 февраля, когда китайская сторона изменила критерии постановки диагноза. Если поначалу в статистику попадали случаи подтвержденные лабораторно, то позднее стали учитываться также случаи пневмонии или тяжелого респираторного синдрома, выявленные благодаря массовому проведению компьютерной томографии.

О чем это говорит, если перевести с языка медицины и статистики?

Верхушка айсберга. Почему коронавирус теперь диагностируют клинически

Во-первых, диагноз COVID-19 инфекции становится клиническим, а не только лабораторным, то есть для постановки диагноза достаточно симптомов, рентгенологических данных и эпидемиологического анамнеза (пребывание в очаге инфекции, контакт с заболевшим или прибывшим из очага), не обязательно получение подтверждающих лабораторных тестов.

Точно также достаточно клинических признаков, без лабораторного подтверждения, для постановки таких диагнозов как грипп, корь, ветряная оспа и многих других – в этом смысле в такой постановке вопроса нет ничего нового, это скорее развязывает руки для работы врачей и противоэпидемических служб, потому что позволяет не тратить время и ресурсы на лабораторное подтверждение.

Одновременно такой подход влияет на саму методику подсчета и может оставить без внимания легкие и бессимптомные формы. А с учетом запредельной нагрузки на медицинскую инфраструктуру в очаге инфекции эти легкие или бессимптомные формы скорее всего не попадают в поле зрения врачей и не отображаются в статистике, то есть люди просто остаются дома в ожидании выздоровления.

"Это гриппоподобная передача. Это все равно что пытаться остановить ветер", Майкл Остерхольм, директор американского Центра исследований инфекционных заболеваний

Именно поэтому реальное количество зараженных новым коронавирусом может быть похоже на айсберг, где упомянутые 75,2 тыс. человек – лишь его вершина, видимая часть. В таком случае становятся понятными действия китайских властей по обеспечению чрезвычайно строгих карантинных мероприятий.

Болеют все. Насколько заразен китайский коронавирус

Во-вторых, переход на учет клинически выявленных случаев наряду с лабораторно подтвержденными означает, что есть вопросы к доступности и эффективности лабораторной диагностики. Тестов на COVID-19 или недостаточно по сравнению с потребностью в них, или они недостаточно информативны (не дают стопроцентной гарантии, что инфекция выявлена или исключена), или сложны в постановке, например, из-за необходимости брать смывы бронхиального секрета.

Но вернемся к статистике. Из 75,2 тысяч официально выявленных случаев тяжелыми считаются 11,3 тыс. (15%), 2012 случая смерти (летальность 2,7%), выздоровели 14,8 тыс. пациентов (19,6%).

Отдельно стоит обратить внимание на последнее число. Отчасти такое относительно небольшое количество выздоровевших может быть объяснено тем, что большая часть заболели недавно, а также сложностями с подтверждением этого факта. Поскольку выздоровевшими считаются те, у кого тест на COVID-19 два раза дал отрицательный результат. Это, однако, не позволяет исключить длительный характер заболевания, во время которого инфицированный человек остается опасным для окружающих.

Фактически, у нас пока нет данных о продолжительности заболевания и о том, когда же заболевшего (в том числе легко и практически бессимптомно) можно считать полностью здоровым. Все это тоже объясняет строгость противоэпидемических мероприятий в Китае.

Для полноты картины добавим в наш пазл такие элементы:

Появились данные о том что в Китае вводится уголовное преследование за распространение инфекции и ответственность за намеренное сокрытие симптомов COVID-19, искажение информации о состоянии больного. Больным с температурой и кашлем запрещено передвигаться в общественном транспорте. «Человек, ставший источником распространения нового коронавируса, может быть обвинен в создании угрозы общественной безопасности».

В Японии, где зарегистрировано уже 74 случая (не считая 542 заболевших на круизном лайнере Diamond Princess), семь человек заразились от инфицированного водителя такси. Японские власти заявили, что расследование контактов при распространении случаев становится невозможным (!) то есть они не в состоянии отследить всех, с кем проконтактировал таксист.

В 25 странах мира – 472 подтвержденных случая инфекции.

Выводы ВОЗ: карантин может лишь отсрочить начало пандемии и не изменит ее результат, поскольку она или произойдет, или нет, если распространение инфекции затихнет самостоятельно. Например, в связи с наступлением лета. "Сейчас мы находимся в режиме агрессивного сдерживания", – утверждает директор CDC США д-ра Роберта Редфилда. Цель этого сдержания – выиграть время, выработать план лечения и реагирования.

Порты отказываются принимать корабли со случаями респираторных заболеваний на борту, даже при отсутствии данных о том, что это коронавирусная инфекция.

Китай уже потратил на борьбу с COVID-19 около 6 млрд долларов. Власти КНР планируют увеличить расходы до 12 млрд долларов. Для сравнения: весь годовой бюджет системы здравоохранения Украины – 113,3 млрд гривен (4,7 млрд долларов).

В Китае заразилось более 1700 врачей, из которых как минимум семеро погибли. Общее количество привлеченных к работе медиков не разглашается.

Готовность системы здравоохранения к подобным вызовам определяется возможность накапливать ресурсы и тренироваться реагировать. Да, возможно, всем нам повезет и пандемии не будет – так уже было с предыдущими вспышками коронавирусных инфекций, однако без ложных срабатываний система противоэпидемического реагирования не может быть дееспособной.

Последние сообщения из хроники эвакуации из очагов инфекции:

США эвакуировали своих граждан (380 человек) с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося в карантине возле Иокогамы, двумя чартерными самолетами. Предполагается, что американцы пробудут две недели в изоляции на военных базах.

Военный самолет в Японию с такой же целью выслала Италия.

В свою очередь сама Япония отправила уже пятый самолет для эвакуации своих граждан из эпицентра коронавирусной инфекции города Ухань.

Непал эвакуировал из Ухани 175 своих граждан. Множество стран уже сделали это ранее.

Украинские власти уверяют, что авиарейс с 50 украинцами из Уханя прибудет в Киев 20 февраля.

Правительственное озарение: почему отложили эвакуацию украинцев из Уханя

Эвакуация украинцев была уже обещана, запланирована… и несколько раз отложена. Информация о причинах задержки разная. Мелькают сообщения об отмене рейса, потому что Украина оказалась не готова организовать и обеспечить карантин по прибытии, что не все эвакуируемые готовы подписать согласие на карантин, что протестуют местные жители населенных пунктов, где расположены санатории (!), предназначенные для карантина.

Прямая речь премьер-министра Алексея Гончарука: "Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не создаст риска проникновения этой инфекции на территорию Украины и распространения ее тут, мы мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия".

Если внимательно прочитать эти слова, можно сделать выводы, что эвакуация могла быть приостановлена в последний момент, потому что кто-то, наконец, честно обрисовал ситуацию, что мы не сможем гарантировать отсутствие риска распространения.

Означает ли это, что после нескольких дней задержки все возражения и трудности преодолены и теперь наша готовность намного выше? Или это решение, принятое под давлением общественности и ради попыток сохранить лицо и видимость контроля над ситуацией в здравоохранении?

Готовность номер один: как недопустить распространение коронавируса в Украине

Как должен выглядеть план действий, или если угодно чек-лист, при эвакуации наших граждан из очага инфекционного заболевания?

Прибывших нужно встретить в аэропорту и бригада встречающих уже должна быть одета примерно как на всех этих фото из Китая, которыми полны наши СМИ и соцсети. Потом их нужно погрузить в машины, в которых специальным образом оборудована вентиляция.

Все (самолет, костюмы, эти автомобили) нужно потом или обработать, или поместить в карантин, есть данные, что возбудитель выживает на поверхностях до 9 суток, но это пока не точно.

Затем прибывшие должны быть куда-то помещены и, в идеале, разобщены. Это место тоже должно быть оборудовано специальной системой вентиляции для того, чтобы те, кто все-таки заболеет, не заразили остальных и персонал. Каким образом этим требованиям отвечает санаторий? Никак он этим требованиям не отвечает.

Находящихся в карантине должны будут осмотреть и регулярно осматривать медики, снова-таки экипированные соответствующим образом. Как мы знаем, китайские медики не ходят в туалет по 10-12 часов, не пьют, не едят и работают в памперсах. Все из-за того, что вскрытие костюма делает его бесполезным. Информация к размышлению об эффективности обычных масок и респираторов, а также о возможной заразности вируса.

Если кто-то заболеет, нужно будет что-то с ними делать, что логично:

лечить на месте или куда-то перевозить, если изначально принято решение о карантине не в стенах лечебного учреждения. Причем перевозить в специальном транспорте с его последующей обработкой. Как объяснял Михаил Радуцкий, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, если кто-то во время карантина заболеет – его отвезут в инфекционную больницу с проточно-вытяжной вентиляцией;

одеть в защитные костюмы всех причастных, один костюм – на одну смену;

делать тесты (они в Украине уже есть, но по, некоторым данным, поступивших тест-наборов хватит ориентировочно на 30 человек, а для их проведения нужны, напомним, специальным образом полученные смывы, что подразумевает наличие оборудования, специалистов, костюмов для них, текущей и заключительной дезинфекции);

с учетом китайского опыта в случае чего может потребоваться проведение компьютерной томографии, а для тяжело больных – кислород и экстракорпоральная мембранная оксигенация (в Украине около 5 таких аппаратов). Все это должно быть доступно в больнице, куда попадут инфицированные. Иначе опять будут возникать транспортные проблемы.

Недаром эксперты ВОЗ говорят о, что главный вызов этой эпидемии, грозящей превратиться в пандемию – это кризис доверия. К информации, системам здравоохранения и правительствам.

Стоит добавить, что у нас нет закона, который позволил бы принудительно держать в карантине людей, инфицированных COVID-19. Для этого COVID-19 должен быть добавлен в перечень опасных инфекций. То же самое можно сказать и о возможности вводить какие-либо ограничения передвижения граждан.

Даже метод лечения, который сейчас используется в Китае – речь идет о пассивной иммунизации, то есть о переливании плазмы крови от выздоравливающих к заболевшим – невозможно применить согласно нашим приказам МОЗ о переливании компонентов крови.

Можно ли изменить все эти нормативы и оперативно принять новые? Можно, но для этого нужны политическая воля и понимание, чего именно недостает и что делать. А тем временем еще в 2016 году распоряжением КМУ выполнение части функций Государственной санэпидслужбы Украины возложено на Госпродпотребслужбу, а еще части – на Центр общественного здоровья. При этом мы уже несколько лет живем без главного государственного санитарного врача, а законы, которые вменяют этому должностному лицу ряд полномочий, никто не менял. А это значит, что в случае возникновения эпидемической угрозы, нам придется в пожарном порядке менять законодательство и принимать кадровые решения.

"Украина полностью разработала план мероприятий на случай… если этот вирус прийдет. В Украине зарезервировано 5 тыс. коек на случай выявления коронавируса. Я не хочу говорить, где именно. Потому что завтра местная община скажет: «А что вы нам всех этих зараженных везете?» У нас есть четкие инструкции и четкий план, что должны делать пограничники, что должны делать таможенники, что должны делать экипажи, которые летят в Украину или из Украины, что должны делать наземные службы аэропортов, где есть международные рейсы", – заявлял Михаил Радуцкий.

В этом же сообщении Михаил Радуцкий говорит, что никакого отдельного национального плана у нас нет, так как мы нога в ногу идем по рекомендациям ВОЗ. Остается надеяться, что на самом деле некий план реагирования существует, как и существует намерение и возможность его обеспечить финансово. Потому что если все организационные полномочия и необходимость финансирования, согласно духу и букве наших реформ, будут переданы вниз, на места, то это грозит обернуться имитацией бурной деятельности и строительством потемкинских деревень.

Глядя на состояние наших больниц и службы противоэпидемического реагирования (точнее, глядя на отсутствие у нас такой службы и настойчивые попытки ее "децентрализации" и коммерциализации), глядя на бюджет на нужды здравоохранения есть обоснованные сомнения в нашей готовности к таким вызовам. Ответ на них требует колоссальных организационных усилий, менеджерских компетенций и ресурсов, часть из которых не появляются по щелчку пальцев.

Авторская колонка Натали Безмен