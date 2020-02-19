В Ухань прибыл самолет для эвакуации людей. Место их размещения в Украине засекретили

В китайский город Ухань в среду, 19 февраля, прибыл спецборт, который должен эвакуировать украинцев и иностранцев из-за вспышки коронавируса.

Об этом написал секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook.

"Только что украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, который заберет 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Те, кто попали в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая", – написал Данилов.

Он заверил, что на борту этого самолета опытная команда медиков.

"Уверен, перелет будет комфортным и спокойным. С нетерпением ждем на родной земле", – подытожил он.

По данным посольства Украины в Китае и Монголии, украинцы и иностранцы уже проходят регистрацию на спецрейс авиакомпании SkyUp.

Пассажиры украинского рейса проходят обязательный санитарный контроль на предмет выявления признаков заболевания коронавируса.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, для обсервации граждан, эвакуируемых из Уханя, подготовили четыре возможные помещения. Но куда именно их привезут, решили пока не говорить, пишет Левый берег.

"Есть четыре места дислокации. Учитывая разные настроения, которые мы наблюдаем, эти места не разглашаются на сегодня. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев. Дополнительные вопросы на эту минуту – лишние", – сказал он.

По его данным, эти помещения находятся в разных населенных пунктах и они находятся около инфекционных больниц.

В свою очередь государственный секретарь МИД Андрей Заяц призвал не паниковать из-за эвакуации и призвал украинцев проявить единство.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.

Авиаперевозчик SkyUp выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.

В Минздраве сообщили, что Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек, 11 из которых – иностранцы.

Ранее заявлялось, что самолет с украинцами прибудет из Уханя в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.

В селе Микулинцы Тернопольской области местные жители вышли на протест – они против того, чтобы в санаторий "Медоборы" поселили эвакуированных из Китая украинцев.