Школа, де кожен може перевершити себе

Щоб розібратися, якою має бути сучасна школа, ми дізналися думку експерта з 10-річним досвідом у сфері освіти Олени Вишнякової, засновниці мережі дитячих садків «Кудрявский» та інноваційної школи Ukrainian Global School.

В освіті відбувається чимало змін, але за чим саме майбутнє? Які освітні тренди ви могли б увиразнити?

— Навчання протягом життя — основний меседж, який повсякчас озвучують експерти та бізнес-гуру на всіх континентах. І я цілком його підтримую. Хоч яким стане наше життя через 10–20 років, колосальні зміни неминучі. І саме робота над собою, постійний розвиток допоможуть підготуватися до майбутнього найкращим чином.

У школі Ukrainian Global School, яку ми з командою відкрили у 2018 році, ми не лише підтримуємо тезис про навчання протягом життя, а й пішли далі, розмірковуючи, чому б не зробити процес по-справжньому захопливим. І зробили! Сьогодні в нашій школі цікаво навчатися всім — від першокласників до батьків і педагогів.

Заняття відвідують і батьки учнів?

— Звичайно. Якісна освіта — це важливий актив для батьків наших учнів. Вони ретельно підійшли до вибору навчального закладу для своїх дітей і власним прикладом демонструють, що навчання не закінчується після випускної вечірки.

В Ukrainian Global School кожен має шанс перевершити себе. Чимало батьків відвідують музичну школу Global Music School, майстер-класи, вивчають англійську. Ми організовуємо дедалі більше заходів і програм для них.

Однак у центрі уваги саме діти! Навчальний процес організовано таким чином, щоб вони були занурені у навчання на 100%! Цікава захоплива програма, можливості для креативу та самовираження забезпечують високу мотивацію учнів. І якщо перша половина дня присвячена шкільним заняттям, після обіду школярі приділяють час своїм хобі — заняттям у різноманітних гуртках, секціях і власним проєктам.

Розкажіть про вашу школу: чому варто навчатися саме в Ukrainian Global School?

— Насправді у нас відбувається чимало цікавого. Якщо обрати п’ять основних факторів, для мене насамперед це:

1) інновації. Новітні технології, сучасні програми та підходи у викладанні. Це просто must have! Адже нашим учням доведеться реалізовувати себе у ХХІ сторіччі;

2) практика. Безумовно, важливі ґрунтовні знання. По-справжньому щось можна зрозуміти, навчитися використовувати тільки на практиці. Учні отримують нові навички, розробляють власні проєкти, які стануть основою для їхніх стартапів, саме до цього ми їх і готуємо;

3) реалізація. У школі діють різноманітні заняття, секції та гуртки, щоб учні мали змогу спробувати себе в новій сфері та знайти своє покликання.

Погодьтеся, сучасний ритм життя батьків залишає небагато можливостей, щоб супроводжувати дітей на різні секції по всьому місту. Набагато краще можна організувати час, коли все відбувається в одному місці, особливо у школі. В нашій школі працюють тьютори, які розробляють індивідуальну навчальну траєкторію для кожного учня;

4) різнобічна система оцінювання. Ми розробили власну п’ятикомпонентну систему оцінювання учнів. За нашою системою оцінюються не лише знання, а й мотивація учнів, докладені зусилля, вміння використовувати знання на практиці. Така система оцінювання дає об’єктивнішу картину прогресу в навчанні кожного учня;

5) кращі навчальні програми з усього світу. Формуючи навчальну програму, ми не обмежуємося досвідом українських колег, а беремо до уваги успіхи в освітній сфері різних країн.

В Ukrainian Global School ми впроваджуємо викладання математики за сінгапурською системою, STEM-технологіям навчалися в ізраїльських експертів, англійську вдосконалюємо з носіями мови. Велика Британія, Німеччина, Ізраїль, Сінгапур, США — не повний перелік країн, з навчальними закладами яких ми співпрацюємо.

Якою має бути сучасна школа?

— Для учнів це насамперед школа, куди приємно приходити щодня. Атмосфера, захоплюючий процес навчання і можливість проявити себе. І головне, на мою думку, це місце, де дитина відчуває підтримку та навчається вірити в себе!

Для батьків важливо, щоб у школі дитина отримувала ґрунтовні знання, можливості для різнобічного розвитку, увагу і об’єктивну оцінку. До речі, дуже ціную, що батьки наших учнів активно беруть участь у навчальному процесі, відстежують прогрес своїх дітей, відвідують шкільні заходи.

Для мене школа — це місце, де кожен може перевершити себе, місце, куди учні поспішають, щоб втілити у життя свої креативні ідеї, створити щось неймовірне.

Я впевнена, команда Ukrainian Global School на правильному шляху. Наші учні вже у початковій школі презентують власні стартапи. А батьки повертаються до навчання, наприклад, щоб здійснити свою дитячу мрію та навчитися грати на фортепіано.

Контакти

Ukrainian Global School

Київ, Лобановського, 6Б

www.globalschool.in.ua