Страх и ненависть в "сонном городке". Что иностранные СМИ увидели в столкновениях в Новых Санжарах

Международное новостное агентство Reuters опубликовало новость о происходящем в Новых Санжарах под заголовком: "В Украине эвакуированных из-за коронавируса встретили столкновениями, издевками и горящими шинами".

"Местные жители в Новых Санжарах боялись, что они могут заразиться коронавирусом, несмотря на то, что власти неоднократно настаивали на том, что никакой опасности нет", – пишет издание.

Также подчеркивается, что на территории Украины нет ни одного подтвержденного случая заражения вирусом. В материале отмечается, что пассажиры самолета дважды прошли проверку на наличие вируса еще на борту самолета, но "этого было недостаточно, чтобы успокоить протестующих".

Заголовок: "Столкновения, издевки и горящие шины приветствуют эвакуированных из-за коронавируса в Украине"

Отдельно международное агентство новостей приводит в тексте предложения протестующих разместить эвакуированных в Чернобыле, где "произошла самая страшная в мире ядерная катастрофа в 1986 году", а также непосредственно в здании украинского парламента.

"Слабая система здравоохранения, коррупция и недоверие к власти широко распространены в Украине, которая недавно столкнулась с эпидемией кори на фоне нежелания некоторых граждан вакцинировать себя и своих детей", – подытожили в новости.

В своей новости американский финансово-экономический журнал Forbes назвал произошедшее в Новых Санжарах паникой, вызванной коронавирусом.

"Сонный городок с население 8 тыс. человек в центральной Украине превратился в горячую точку 20 февраля, когда протестующие столкнулись с полицией и перекрыли дорогу, чтобы не дать эвакуированным из Китая расположиться в местном медицинском центре для двухнедельного карантина", – пишет издание.

Также в материале отмечается, что протесты вспыхнули в нескольких населенных пунктах Украины за несколько дней до эвакуации людей.

"В другом западном украинском городе Тернополе люди строили баррикады из бетонных блоков и проводили молитву против вируса и эвакуированных", – подчеркивают в издании.

Старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post вкратце описала произошедшее в Новых Санжарах, как в стране встретили эвакуированных из Китая. Отдельно отмечалось, что после столкновений "многие украинцы написали в соцсетях, что им стыдно за поведение своих соотечественников".

Британское BBC рассказало, как "украинские демонстранты атаковали автобусы с эвакуированными из Китая".

"Десятки демонстрантов в украинском городе напали на автобусы с эвакуированными из Китая, пострадавшего от коронавируса", – пишет издание.

Также подчеркивается, что успокоить протестующих прибыли премьер-министра Алексей Гончарук, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая и глава МВД Арсен Аваков.

Новость британского СМИ завершается диалогом Авакова с протестующими, когда министр говорит о том, что все эвакуированные здоровы, на что активисты отвечают: "Пока".

Другое авторитетное британское издание The Guardian написало об "ожесточенных столкновениях" в Новых Санжарах. По словам СМИ, усилия Украины отправить на карантин более 70 человек были "ввергнуты в хаос" местными жителями, которые "швыряли камни в автобусы с эвакуированными и участвовали в ожесточенных столкновениях с полицией".

Заголовок: "Украина: ожесточенные столкновения начинаются, когда местные швыряют камни в автобус с эвакуированными".

"Демонстранты, из которых некоторые выглядели пьяными, установили баррикады на дорогах, подожгли шины и вступили в противостояние с полицией", – описывает ситуацию The Guardian.

Также упоминаются в материале и слова президента Владимира Зеленского, который заявил, что протесты показали "не лучшую сторону нашего характера".

Немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle написала о "вспыхнувших беспорядках в Украине из-за эвакуированных из Китая".

"До настоящего времени в Украине не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения вирусом. Но опасения по поводу возможного распространения вируса заставили честных жителей выйти против колонн автобусов, которые перевозили эвакуированных", – пишет издание.

Также СМИ написало, что теперь "министр здравоохранения находится на карантине". В новости отмечается, что глава Минздрава Украины приняла такое решение в знак солидарности с теми, кто был эвакуирован из Китая.

Израильское издание The Times of Israel рассказало о гражданине Израиля, который был эвакуирован из Китая вместе с 45 украинцами, а также гражданами Беларуси, Аргентины, Эквадора, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Панамы и других стран.

Заголовок: "Украинские бунтовщики блокируют эвакуированных из Китая, в том числе израильтянина"

По данным СМИ, израильтянин Томер Звулун был эвакуирован благодаря "контактам между посольством Израиля и Украины в Пекине, а также при поддержке посольства Израиля в Украине".

Отмечается, что Звулун проживал в сельской местности в провинции Хубэй, где изучал кунг-фу.

Французское информагентство Agence France-Presse рассказало, что "украинской полиции пришлось защищать автобусы с эвакуированными из Китая от протестующих".

"Злые демонстранты зажгли костры и забросали автобусами камнями, разбив по крайней мере три окна", – написало издание, упомянув произошедшее в Новых Санжарах в общей новости о коронавирусе.

Стоит подчеркнуть, что о столкновениях в Новых Санжарах написали даже аргентинское издание Buenos Aires Times, гавайское Honolulu Star-Advertiser и филиппинская Philippine Star.