Топ-3 темы, которые заслуживают внимания на форуме Level Up Ukraine 2020

Форум Level Up Ukraine 2020 состоится в КВЦ «Парковый» 21 февраля, где будут рассматриваться актуальные вопросы для бизнес-сообщества . Спикерами будут выступать предприниматели, представители власти и бизнес-ассоциаций, которые объединены целью построения устойчивой модели взаимодействия на принципах «win-win».

Принципы построения большего. Как должно строиться успешное взаимодействие власти, бизнеса и общества

Качество жизни, устойчивый экономический рост, повышение доступности социальных благ невозможны без мобилизации ресурсов на основе активного взаимодействия бизнеса, власти и общества. Эффективно функционирующая модель взаимодействия, которая выступает инструментом сближения различных общественных интересов, способна создать общество знаний и конкурентоспособную экономику, основанную на научных подходах и высоких технологиях, благодаря чему возможно реализовывать национальные интересы в условиях глобализации.

Сегодня модель взаимодействия бизнеса, власти и общества в Украине находится на первичном этапе своего становления. В частности, в должной мере не реализовываются возможности государственно-частного партнерства, которое в наиболее развитых странах мира является одним из ключевых драйверов экономического роста. Уровень недоверия между бизнесом и властью остаётся высоким, вопреки тому, что в последние годы государство стало активнее прислушиваться к пожеланиям коммерческого сектора.

Данная тема будет обсуждаться в рамках дискуссии «Принципы построения большего. Как должно строиться успешное взаимодействие власти, бизнеса и общества». На форуме спикеры обсудят, как создать устойчивые модели для взаимодействия бизнеса, власти и общества взаимодействия на принципах «win-win».

Спикерами форума будут соавтор и орагнизатор проекта Level UP Ukraine, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе, президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Рольф Барон фон Хохенхау, глава правления Сети Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук, основатель CEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук, исполнительный директор Aspen Institute Kyiv Юлия Тычковская, президент Украинского Союза Промышленников и Предпринимателей Анатолий Кинах, член наблюдательного совета Украинского совета бизнеса София Арасланова, основатель и президент ОО «Ассоциация собственников семейных компаний Украины» (FBN Ukraine) Владислав Бурда, председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

Модераторами панели станут соавтор и орагнизатор проекта Level Up Ukraine, Founder и CEO UNA//PARTNERS, вице-президент Ассоциации Налогоплательщиков Украины Наталья Ульянова и доктор философии, специалист по мировым проблемам, фасилитатор, соучредитель, президент и учебный директор Института Глубинной Демократии Макс Шупбах.

Развитие концессионных механизмов. Новые инвестиции в инфраструктуру

Концессионные механизмы модернизации инфраструктуры в Украине только начинают внедряться в жизнь. Основы были заложены законом «О концессии», который вступил в силу в октябре 2019 года.

Целью закона является усовершенствование правового регулирования концессионной деятельности, которая обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины, и содействие развитию инфраструктуры.

Изменения в законе позволят привлечь стратегических инвесторов в такие объекты инфраструктуры, как морские и речные порты, автомобильные магистрали, железная дорога, региональные аэропорты. Частные инвесторы смогут обеспечить масштабное финансирование для модернизации инфраструктуры, что повысит качество жизни граждан и благосостояние страны.

На форуме Level Up Ukraine будет затронута тематика инвестиций, приватизации, концессий и возможности реализации инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства.

Участниками круглого стола "Инвестиции в инфраструктуру. Вопросы развития концессии и приватизации" будут: глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, руководитель регионального офиса IFC в Украине, Беларуси и Молдове, член Группы Всемирного банка Джейсон Пелмар, директор департамента привлечения инвестиций Министерства экономики и торговли Украины Ирина Новикова, партнер компании Risoil S.A. Шота Хаджишвили, CEO авикомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне, глава Херсонской областной государственного администрации Юрий Гусев, заместитель директора Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марк Магалецкий, основатель инновационного startup REAL MATRIX Алексей Немерюк.

Земельный вопрос: какой механизм должен заработать в Украине, чтобы реформа принесла пользу стране?

В ноябре 2019 года в первом чтении был принят законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения», согласно которому переход к модели свободной купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения должен состояться с 1 октября 2020 года.

Земельный вопрос остается одним из наиболее дискуссионных. В частности, продолжаются споры относительно правок в законопроект, которые необходимо принять для того, чтобы запуск земельного рынка мог бы обеспечить рост экономики в интересах всех сегментов общества и не шел вразрез с национальными интересами. Не менее остро стоит вопрос относительно доступа иностранного капитала к земле сельскохозяйственного назначения.

На форуме Level Up Ukraine 2020 состоится круглый стол «Земельный вопрос: Какой механизм должен заработать в Украине, чтобы реформа сработала?», участники которого обсудят наиболее важные аспекты земельной реформы.

Участниками круглого стола станут советник Премьер-министра по вопросам аграрной политики и земельных отношений Алексей Мушак, член Правления НБУ Яков Смолий, экс-заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Андрей Дыкун, член и председатель комитета Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Слободяник, директор по корпоративному бизнесу «Альфа-Банк» Алексей Ступак и представители профильного комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

21 февраля decision maker’ы соберутся, чтобы понять с какой целью объединятся объединения, какой сектор экономики наиболее привлекателен для инвестиций и как образование влияет на создание экосистем в стране.

Идейными вдохновителями и неизменными организаторами Форума являются Наталья Ульянова - Founder и СEO UNA Partners, эксперт в сфере налогового и бизнес консультирования и Григол Катамадзе – Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Генеральным партнером и соорганизатором Форума стал крупнейший промышленный холдинг Грузии - Georgian Industrial Group. Стратегический партнер Форума – импортер, дистрибьютор алкогольной продукции компания БЭЛЬ. Инициативу также поддержали лидеры украинского рынка: фармацевтические комапании Індар, Фармак, БХФЗ, телеком-компания Vodafone и междунароная IT- компания Powercode.