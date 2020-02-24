В Николаеве из-за шквального ветра рухнул пешеходный мост

В Николаеве рухнула часть пешеходного понтонного моста.

Об этом сообщает местное издание "Вечерний Николаев".

Отмечается, что подход к мосту со стороны Набережной оградили лентой.

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Как уточняет сайт 0512.com.ua, мост рухнул из-за шквального ветра. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду.

По данным синоптиков, в городе сейчас свирепствует североевропейский циклон. Порывы шквального ветра повалили также десятки деревьев.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 25 августа 2019 года в Харькове обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин.

В июле в Голосеевском районе Киева огромный грузовик Volvo рухнул с моста. Фура внезапно потеряла управление, снесла два столба и отбойник, а потом упала и перевернулась.