В Николаеве из-за шквального ветра рухнул пешеходный мост
В Николаеве рухнула часть пешеходного понтонного моста.
Об этом сообщает местное издание "Вечерний Николаев".
Отмечается, что подход к мосту со стороны Набережной оградили лентой.
Как уточняет сайт 0512.com.ua, мост рухнул из-за шквального ветра. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду.
По данным синоптиков, в городе сейчас свирепствует североевропейский циклон. Порывы шквального ветра повалили также десятки деревьев.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 25 августа 2019 года в Харькове обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин.
- В июле в Голосеевском районе Киева огромный грузовик Volvo рухнул с моста. Фура внезапно потеряла управление, снесла два столба и отбойник, а потом упала и перевернулась.
- В Киеве обвалилась часть пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. Обломки конструкции упали под опору.