Украинцы за геройский поступок получат по 100 тысяч, а студентам на линии фронта дадут соцстипендии

Правительство расширило круг получателей социальной стипендии. Ее будут давать студентам на линии соприкосновения.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания Кабмина.

Так, студентам, которые проживают на линии соприкосновения на Донбассе, будут выплачивать социальные стипендии в размере 890-2360 гривен в месяц.

Размер социальной стипендии будет зависеть от того, где учится студент: для студентов учреждений профессионального предвысшего образования ее размер составит 890 гривен в месяц, для студентов высших учебных заведений – 1180 гривен в месяц. В случае же, если студент еще и сирота, то размер стипендии составит 2360 гривен в месяц.

"Соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли", – заявил Гончарук.

Кроме того, Кабмин вводит денежное вознаграждение украинцам, которые совершили геройский поступок. 207 человек получат по 105 тысяч гривен как единовременное пособие от государства.

Также правительство направило 11,6 млн грн на единоразовую денежную помощь семьям трех погибших украинцев во время участия в АТО, а также 16-ти воинам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил 1 млрд 354 млн грн на осуществление денежной помощи более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что задолженность по выплатам пенсий жителям оккупированной части Донбасса составляет около 33,6 миллиардов гривен.