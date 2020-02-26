В столице Украины завершился бизнес-форум Level UP Ukraine 2020

21 февраля в Киеве состоялся форум Level UP Ukraine 2020, инициированный в 2015 году в качестве платформы для коммуникации бизнеса, власти и общества, кооперации и создания общих проектов. 600 участников и более 30 спикеров – Форум-2020 стал наиболее масштабным мероприятием за годы его проведения.

Тематика форума Level UP Ukraine 2020 – принципы создания большего. От привлечения инвестиций до принципов непрерывного образования – участники Форума дискутировали, изучали лучший мировой опыт, предлагали свои идеи и нарабатывали «дорожные карты» развития.

Украинская экономика является недоинвестированной и остро нуждается в притоке капитала для преодоления отставания от соседних стран Центральной и Восточной Европы. По показателю инвестиций на душу населения Украина занимает одно из последних мест в Европе, а потому необходимо от $50 до $100 млрд прямых инвестиций для того, чтобы догнать соседние государства. Государственным приоритетом являются инвестиции в энергетику, аграрный сектор и инфраструктуру, генерирующие значительную часть валового дохода Украины. Данной проблематике уделил свое выступление в ходе дискуссионной панели «Доверие – основа инвестиций: бизнес, общество, власть» министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Не ограничиваться экономическими реформами, а реформировать политические институции призвал Инго Фридрих, почетный член Европарламента, президент Европейского Экономического Сената. Фридрих привел пример своей родной Баварии, которая была разрушена в период Второй мировой войны, но стала экономическим лидером современной Германии за счет эффективных политических реформ.

Олег Устенко, исполнительный директор Фонда Блейзера, подчеркнул, что каждый миллиард долларов инвестиций обеспечивает рост ВВП Украины в пределах 0,1-0,5%. При этом причинами, почему уровень инвестиционной активности в Украине остается низким, Устенко назвал недостаточный уровень защиты прав собственности, работу судебной системы и коррупцию. В то же время Устенко заметил, что коррупция на высшем уровне после смены власти в 2019 году сведена на нет, что дает повод для осторожного оптимизма в части обеспечения экономического роста. Украине, считает Устенко, необходимо расти от 5% и выше для решения имеющихся социально-экономических, инфраструктурных, долговых проблем.

Уменьшение уровня коррупции в государстве отметил и заместитель директора НАБУ Гизо Углава. По его словам, среди управленческого класса растут опасения брать взятки и участвовать в коррупционных схемах. мнению замглавы НАБУ, работа данного органа должна стать более эффективной в связи с недавним запуском Высшего антикоррупционного суда Украины. По состоянию на сегодняшний день НАБУ передало в судебные инстанции 70 уголовных производств.

Дмитрий Сенниченко, глава Фонда государственного имущества Украины, участник панели «Инвестиции в инфраструктуру. Вопросы развития концессии и приватизации, отметил, что его ведомство активно взаимодействует с НАБУ и прочими правоохранительными структурами для искоренения коррупционных схем на государственных предприятиях. Сенниченко привел пример недавней спецоперации НАБУ, в рамках которой была задержана группа лиц, предлагавшая взятку в размере $5 млн за проведение «нужных» кадровых перестановок на Одесском припортовом заводе.

Помимо этого, Сенниченко сообщил о том, что Фонд госимущества намерен выставить на приватизацию от 300 до 500 предприятий в 2020 году, что должно обеспечить поступления в казну в размере 12 млрд грн и приход стратегических инвесторов в различные отрасли национальной экономики. По мнению Сенниченко, приватизация подорвет финансовую базу олигархических групп, финансировавших собственные политические проекты за счет ресурсов госпредприятий.

Давид Бежуашвили, владелец компании Georgian Industrial Group, победившей в концессионном конкурсе по порту «Херсон» отметил, что конкурс был проведен максимально прозрачно, а органы власти Украины оказали всестороннюю поддержку его участникам.

С этим тезисом согласилась Наталья Ульянова, автор проекта Level UP Ukraine, основатель и управляющий партнер UNA Partners, Президент Ассоциации Налогоплательщиков Украины. Наталья, основываясь на опыте успешного сопровождения первого концессионного конкурса, отметила важность таких механизмов для экономики Украины и необходимость расширять данную практику. Кроме того, Ульянова отметила, что Level UP Ukraine, будучи площадкой коммуникации и кооперации между бизнесом, властью и обществом, готов выступить платформой, где будут нарабатываться концепции подобных проектов.

В целом, Georgian Industrial Group готова более активно инвестировать в Украины и намерена расширять свое присутствие в других отраслях экономики Украины, помимо портовой.

Юрий Гусев, глава Херсонской ОГА, отметил, что передача в концессию порта «Херсон» придаст импульс развитию города Херсон и области. Гусев призвал, опираясь на кейс порта «Херсон», использовать концессионные механизмы для модернизации железных дорог, автомагистралей, региональных аэропортов.

В свою очередь Даниэль Барсель, вице-президент Европейского Экономического Сената, заявил, что концессионная модель показала свою жизнеспособность в Украине, а его структура ведет переговоры с региональными властями Украины о реализации ряда инфраструктурных проектов.

Аналогичную работу ведет Международная финансовая корпорация (IFC), о чем сообщил ее представитель Джейсон Пелмар. С начала 2000-ых IFC реализовала проекты на $3 млрд, а рынок Украины является одним из наиболее приоритетных для данной организации.

Григол Катамадзе, соорганизатор форума Level UP Ukraine и Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, отметил, что данная организация подписала меморандум о взаимодействии с Европейским Экономическим Сенатом, согласно которому будет оказываться консультационная помощь украинскому бизнесу, в том числе в вопросах адаптации последнего к требованиям законодательства стран Евросоюза. Катамадзе также подчеркнул важность усиления защиты прав собственности, без чего рассчитывать на масштабный приход инвестиций не приходится. Не менее важным, по мнению Катамадзе, – заменить налог на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал, который показал свою эффективность в таких странах, как Грузия, Латвия, Эстония.

В современном мире качественное образование становится залогом успешного развития государства и инновационного развития экономики. Ввиду отсутствия эффективной образовательной системы государство рискует попасть в так называемую «ловушку бедности», когда отсутствие квалифицированных специалистов приводит к невозможности обеспечить рост производительности труда, валового продукта и, как итог, уровня зарплат и различных социальных трансфертов. Об этом говорилось в ходе панели «Постоянное развитие: принципы непрерывного образования для бизнеса, власти и взрослого населения страны».

Основатель Powercode Владислав Савченко сделал акцент на том, что современные технологии трансформируются каждые 3-6 месяцев, потому 5-летние университетские программы становятся все менее актуальными – необходимо беспрерывное развитие и самосовершенствование. В то же время Евгений Булах, директор по продажам и абонентскому обслуживания компании Vodafone, партнера инновационных решений форума Level UP Ukraine 2020, отметил, что для перехода украинской экономики к фазе постиндустриального развития необходимо поддерживать университеты и различные научные программы. Булах привел пример Vodafone, которая поддерживает образовательные программы в Государственном университете телекоммуникаций.

О необходимости провести земельную реформу в том формате, который даст наибольший экономический эффект для национальной экономики и позволит сбалансировать интересы государства, бизнеса и общества, говорили в ходе круглого стола «Земельный вопрос: Какой механизм должен заработать в Украине, чтобы реформа сработала?». Большинство экспертов сошлись во мнении, что необходимо либерализировать рынок земли, а страхи общества относительно того, что иностранцы будут скупать украинскую землю, являются преувеличенными и подогреваются отдельными финансово-политическими группами.

Форум-2020 завершился нетворкинг-вечеринкой, в ходе которого ее участники имели возможность наладить неформальную коммуникацию, являющуюся залогом дальнейших бизнес-проектов. Организаторы прогнозируют, что в следующем году Форум будет еще более масштабным и расширит географию и количественный состав участников.