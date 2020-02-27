Обновленный «Украинский формат» установил собственный рекорд в феврале и стал лучшей программой на информационно-новостном телевидении

Обновленный Украинский формат с Виталием Диким и Дианой Панченко в эфире телеканала NEWSONE получил признание телезрителей. Это подтверждают высокие показатели телесмотрения за эту среду, 26 февраля.

Программа не только стала лучшей на информационно-новостном телевидении в этот день, но и установила собственный рекорд по показателям мониторинга телесмотрения за февраль 2020 года.

"Украинский формат" одержал первенство среди всех информационно-новостных проектов в эту среду, с такими цифрами: rat - 0,75%, shr - 2,12% (ЦА: 18+, 50К+) *.

Среди всех жителей Украины, старше 18 лет, ток-шоу "Украинский формат" стало самым популярным, показав такие данные мониторинга телесмотрения: rat - 0,75%, shr - 2,00% (ЦА: Вся Украина, 18+) *.

Передачу посмотрели более 1,3 млн телезрителей по всей стране, из которых 610 тыс. человек представляли аудиторию 18+ (50К+) *. Ж

Высокие рейтинги Украинского формата 26 февраля вывели телеканал NEWSONE на девятую позицию в ТОП-10 общенациональных телеканалов в вечернем слоте.

За день NEWSONE традиционно стал лучшим информационно-новостным телеканалом Украины по главным целевым аудиториям.

В эту среду, 26 февраля 2020 года, NEWSONE смотрели миллионы телезрителей старше 18 лет в больших городах Украины, что подтверждают результаты мониторинга: rat - 0,30%, shr - 1,85% (ЦА:18+, 50К+) *.

Согласно рейтингам, вчера NEWSONE снова стал лучшим информационно-новостным телеканалом Украины среди всех жителей Украины, старше 18 лет: rat - 0,29%, shr - 1,69% (ЦА: Вся Украина 18+) *.

NEWSONE уверенно закрепился на первом месте среди всех информационно-новостных телеканалов Украины по коммерческой аудитории, показав такие данные мониторинга: рейтинг - 0, 12%, доля смотрения - 1,01% (ЦА:18-54, 50К+) *.

Главные моменты, высказывания, факты, комментарии гостей ток-шоу смотрите на Youtube-канале NEWSONE - видео раздел "Украинский формат".

Смотрите каждую среду в 18:00 на NEWSONE - "Украинский формат. Предисловие", а сразу после него – Большое политическое ток-шоу "Украинский формат" с Дианой Панченко и Виталием Диким.

*Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК; исследователь - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом NEWSONE. Данные за 26 февраля 2020 Overnight предоставлены по показателям rat%, shr%.