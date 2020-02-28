Полки-убийцы. Кто отвечает за ЧП в поездах "Укрзализныци"

«Не виноватые мы»

13 февраля 60-летняя Наталья Манько ехала из Киева домой – в городок Пологи под Запорожьем. У женщины было боковое место в плацкартном вагоне, она готовилась ложиться и нагнулась поставить сапоги, и в этот момент на неё упала верхняя полка, ударив по спине. Лежавший сверху мужчина скатился и рухнул на Наталью. На ближайшей станции медики сделали женщине обезболивающий укол, но от госпитализации она отказалась, решив всё-таки добраться до дома. В своём городе Манько поехала в больницу, где ей диагностировали перелом грудного отдела позвоночника и протрузию (неестественное выпячивание межпозвоночного диска). По прогнозам медиков, снова ходить женщина начнёт как минимум через три месяца. Возможно, для восстановления ей предстоит перенести операцию, пока же она пытается справиться с болями, от которых даже медикаменты плохо помогают.

Наталья Манько получила серьезную травму в поезде

«Укрзалізниця» отреагировала на инцидент расширенным сообщением на официальной странице в «Фейсбуке». Своей вины в произошедшем компания не признаёт. Ещё до получения результатов внутреннего расследования национальный перевозчик поспешил во всём обвинить пассажира с верхнего места, который якобы неправильно закрепил свою полку. На госпредприятии подчеркнули, что «все полки вагона были в исправном состоянии». В сообщении также указано, что перед посадкой пассажиров проводники разложили и закрепили полки, в том числе «специальными ремнями для дополнительной фиксации». В указанной информации «Укрзалізниці» прослеживаются явные несоответствия. Во-первых, если проводники разложили полки, то зачем бы это стал делать ещё раз сам пассажир? Во-вторых, ремни в вагонах используются для безопасной перевозки пассажиров, в особенности детей, и вряд ли смогут обеспечить фиксацию полки. Уточнить эти нюансы в пресс-службе компании не удалось, ответы на соответствующий запрос Фокусу пока не предоставили.

Пострадавшая пассажирка, в свою очередь, уточняет, что упавший на неё мужчина ничего не закреплял. «Когда я вошла в вагон, то обратила внимание, что верхняя полка была уже разложена, - рассказала Наталья. – Этот пассажир пришёл незадолго до отправления поезда и сразу лег спать, он ничего не трогал. Всё случилось спустя полтора часа. Думаю, что полка просто выскочила с петель».

В больницу к Манько приезжали представители «Укрзалізниці», но ничего нового ей не сказали. По их заверениям, в произошедшем виноват другой пассажир, а женщине они предложили обратиться в страховую компанию. Заявление в полицию Наталья не писала, но в будущем планирует судиться с перевозчиком, но лишь после того, как снова начнёт ходить.

Не в первый раз

В декабре 2018 года похожая история случилась в поезде «Киев-Рахов». Жительница Миргорода Надежда Полякова ехала с компанией друзей в Карпаты кататься на лыжах. Ночью верхняя полка оборвалась и вместе с пассажиркой упала на спящую женщину. Украинку с раздробленной тазовой костью отвезли в ближайшую клинику – Тернопольскую областную больницу, где её прооперировали. Однако и в тот раз «Укрзалізниця» полностью открестилась от произошедшего. В свою защиту монополист высказал всё те же аргументы: крепления исправны, виноват пассажир. Более того, компания вообще отказывалась признавать, что на Полякову упала полка. По их версии, женщину травмировала именно соседка сверху, которая якобы просто на неё скатилась.

«Мы надеялись, что компания извинится перед нами и оплатит лечение, но ничего подобного не произошло», - прокомментировал случившееся сын пострадавшей Александр Тронь. По словам мужчины, семья осталась со своей бедой один на один. Им пришлось в одиночку искать средства на операцию, лекарства и длительную реабилитацию. Полученная страховка покрыть эти расходы не смогла.

Падение верхних полок в украинских поездах случаются не в первый раз (фото из соцсетей)

До несчастного случая Полякова торговала на рынке, однако после инцидента в поезде долго не могла вернуться к работе. До конца оправиться ей не удалось даже год спустя. «После таких травм полностью восстановиться уже нельзя, - уверен Тронь. – Мама до сих пор не может нормально спать, ей постоянно снятся кошмары. Нам советуют обратиться за психологической помощью, но на всё это нужны средства». В отличие от Натальи Манько, Надежда Полякова сразу же написала заявление в полицию, однако правоохранительные органы не спешат с расследованием дела. В семье уверяют, что как только у них на руках будет ответ от полиции, они подадут иск против «Укрзалізниці», чтобы добиться компенсации.

Страховка по закону - слезы

Страхование пассажиров на железной дороге является обязательным и регламентируется постановлением Кабмина №959 от 1996 года. В документе поясняется, что человек, купивший билет на поезд, автоматически застрахован от несчастных случаев. Несколько лет подряд тендер «Укрзалізниці» на оказание услуг выигрывает СК «Арсенал Страхование». «Если во время поездки с человеком происходит несчастный случай, у него есть порез, ушиб, растяжение, перелом и т.д., после чего он оказывается на больничном, то он может рассчитывать на страховую выплату. Причём, вне зависимости от того, по чьей вине это произошло – самого пассажира или перевозчика», - объясняет Виктория Чёрная, директор департамента личного и медицинского страхования компании. Для этого у проводника или начальника поезда заполняется акт о несчастном случае.

Всё в том же постановлении Кабмина оговаривается размер страховой суммы – 6 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на сегодняшний день это 102 тыс. грн. Однако сама страховая выплата за несчастный случай составляет 0,2% от общей суммы, то есть 204 грн. Именно столько получает травмированный пассажир за каждый день своего больничного. Вне зависимости от того, что с ним произошло – порезал ли он случайно палец или на него упала разболтанная полка в старом вагоне. Именно столько выплачивали Надежде Поляковой с раздробленным тазом, столько же получает Наталья Манько, готовящаяся к операции. Если пострадавшему присваивается группа инвалидности, то выплаты колеблются от 50 до 90% от общей страховой суммы - 51-92 тыс. грн. В случае гибели пассажира его семье выплачивается страховая сумма в полном объёме.

«На сегодняшний день я потратила на лечение больше шести тысяч гривен, а нахожусь в больнице только две недели. Если будет операция, то это будут уже совсем другие деньги», - говорит Наталья Манько. В том случае, если она проведёт на больничном три месяца, то получит меньше 20 тыс. грн страховки. Очевидно, что этих средств не хватит на покрытие медицинских расходов.

В страховой компании соглашаются, что сегодняшние выплаты травмированным пассажирам слишком маленькие. «Конечно, эти суммы надо пересматривать, но это может сделать только Кабинет министров. А мы имеем право действовать исключительно в рамках государственного постановления», - отмечает Виктория Чёрная. При этом она подчёркивает, что компания максимально идёт навстречу людям по другим вопросам. Например, не ждёт окончания лечения для выплаты всей страховки, а перечисляет деньги за отдельные периоды больничного.

Судиться до последнего

Пострадавшие в поездах пассажиры могли бы не беспокоиться о размерах страховки, если бы «Укрзалізниця» выплачивала соответствующие денежные компенсации за несчастные случаи. Однако получить возмещение от госпредприятия удаётся немногим. «Думаю, что с 2011 года было не больше десяти судебных дел, связанных с травмированием пассажиров в поездах», - рассказывает Фокусу Артём Пришедько, адвокат компании Investment Service Ukraine. Люди просто боятся судиться с национальным перевозчиком, и их можно понять, уверен юрист. «Укрзалізниця», как правило, проходит все судебные инстанции, вплоть до кассационного производства. То есть желающие устроить тяжбу с госпредприятием должны понимать, что этот процесс затянется на очень долгое время.

Тем не менее, в таких судебных делах шансы на положительный результат у пассажиров достаточно высокие, отмечает Пришедько. Прежде всего, пострадавшему надо позаботиться о том, чтобы в акте о несчастном случае были правильно изложены обстоятельства произошедшего. «Например, женщина пишет, что поднималась на верхнюю полку, оступилась и упала. В этом случае суд ей отказал в удовлетворении иска, так что такие формулировки не подходят», - объясняет адвокат. В случае с упавшей полкой в акте надо сразу зафиксировать, что это произошло из-за предполагаемой неисправности в крепежах. Потерпевший также может в досудебном порядке обратиться с претензией на госпредприятие, однако шансы, что перевозчик признает свою вину и выплатит денежную компенсацию, практически нулевые.

Юрист советует писать исковое заявление, даже если пассажир не получил серьёзных травм. В этом случае он может требовать возмещения морального ущерба. «Как показывает практика, это от 5 до 15 тысяч гривен. Такие деньги реально получить от перевозчика», - подчёркивает Пришедько.