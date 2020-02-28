Без отца остались четверо детей: названо имя погибшего военного на Донбассе

На Донбассе 27 февраля от пули снайпера погиб 46-летний главный сержант взвода 93-й отдельной механизированной бригады Владимир Федченко. Об этом говорится в сообщении 93-й ОМБр в Facebook.

Сообщается, что Федченко вступил на службу в 93-ю бригаду в декабре 2016 года. У него остались жена и четверо детей.

Владимир родился 5 мая 1973 в селе Нещеретово Луганской области. Имел среднее профессионально-техническое образование. Федченко защищал в составе 93-й бригады Старогнатовку и Авдеевку.

"Это был человек, на котором держалась рота, опора роты. Он был опытный, 3,5 года в нашем подразделении. Командиры ему доверяли. Очень хороший дядька. Он был за людей, всегда тянул за своих", – вспоминают "Феда" товарищи по оружию.

Воины выражают свои искренние соболезнования семье Владимира.

"Мы полностью разделяем вашу боль и тоску и сделаем все от нас зависящее, чтобы его жертва не была напрасной. Похоронят Владимира завтра, в родном селе Нещеретово. Церемония прощания начнется в 13:00", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

За сутки, 27 февраля, военные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня. Один боец ВСУ погиб, еще один получил ранение.