15 украинцам отказали во въезде в РФ из-за отсутствия у них загранпаспорта, – ГПСУ

Спустя сутки, после вступления в силу изменений правил пересечения границы Украины и России по загранпаспортам, в РФ въехало почти 7 тысяч украинских граждан, однако 15-ти из них было отказано в пересечении границы из-за отсутствия необходимого документа.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГСПУ) Андрей Демченко, передает Украинская правда.

"Почти 7000 граждан Украины поехали в Россию за минувшие сутки и только примерно 15 прибыли на границу с внутренними паспортами. Им отказано в пересечении границы. Пока мы не видим какого-то большого недовольства людей из-за изменения порядка поездок. Насколько мне известно, один человек, который не смог попасть в Россию, потому что у него был внутренний паспорт, сказал: "Ну, значит такая судьба, сегодня не смогу попасть, но сделаю себе документ и тогда поеду", – рассказал Демченко.

Он также заметил, что нововведение существенно ускорило процесс документального оформления граждан на государственной границе. В то время, как данные внутреннего паспорта пограничникам приходилось вводить в базу вручную, данные загранпаспорта считываются ридерами сразу.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины принял решение ввести выезд из Украины в Россию для украицев исключительно по заграничным паспортам, начиная с 1 марта 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

С 1 марта украинцы могут ездить в Россию только по заграничным паспортам.