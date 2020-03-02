Новые лидеры - 3 сезон: регистрацию открыто

2 марта 2020 стартует 3 сезон национального телепроекта «Новые лидеры». Его основали 30 авторитетных общественных организаций и медиагруппа StarLightMedia. «Новые лидеры» - проект мультимедийный, но финальная - телевизионная - часть будет выходить в эфире телеканала ICTV.

Участником «Новых лидеров» может стать каждый, кто имеет конкретную идею изменений государства на местном или общенациональном уровне.

В отличие от предыдущих сезонов, в этом году определили пять ключевых направлений, важных для развития страны:

1. Мир (содействие мирному процессу на Донбассе, возвращению оккупированных территорий, помощь переселенцам, восстановление инфраструктуры, информационная деоккупация и т.п.);

2. Благосостояние (содействие росту уровня производства, повышению уровня зарплат и пенсий, сокращение безработицы и преодоления бедности и т.п.);

3. Справедливость (утверждение принципов верховенства права, преодоление коррупции, снижение уровня преступности, обеспечение сильных государственных институтов и т.п.);

4. Человек (обеспечение высокого уровня образования и здравоохранения, гарантии и защита прав человека, культурное восстановление и духовное развитие человека, предотвращение дискриминации и т.д.);

5. Окружающая среда (защита экосистем суши и морских ресурсов, обеспечение доступной и чистой энергетики, равный доступ к чистой воде, развитие инфраструктуры и т.д.).

Для участия в «Новых лидерах» ищут украинцев, которые способны постичь проблему в одном из этих пяти направлений, предложить эффективное решение и возглавить его реализацию.

«Мы хотим менять страну, то есть независимо от того, кто становится руководителем генеральной прокуратуры, важно, чтобы прокуратура выполняла свои функции. То же касается и НАБУ, или антикоррупционного суда, или других учреждений. И вот в этот период трансформации мы ждем людей, которые не просто озвучат проблемы, мы все знаем о них, но и предложат решение, которое будет работать успешно на локальном или национальном уровне, которое стоит переводить на язык законов, или искать возможность для открытия отдельных программ», - говорит член Отборочного Комитета «Новых лидеров» и председатель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Третий сезон проекта будет проходить в четыре этапа. На разных этапах отбор участников будут осуществлять зарегистрированные на сайте избиратели, независимый Отборочный комитет, сформированный Общественным Наблюдательным Советом, а также телезрители путем смс-голосования в прямом эфире.

До финального телевизионного этапа проекта выйдут по два Лидера от каждого из направлений.

Зарегистрироваться и узнать все условия участия можно на сайте novilidery.com

Прием анкет продлится до 30 апреля.