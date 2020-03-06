Як протидіяти домаганням у громадських місцях

КОМПАНІЯ L'ORÉAL СПІЛЬНО З БРЕНДОМ L'ORÉAL PARIS АНОНСУЮТЬ ЗАПУСК ГЛОБАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ STANDUP, НАПРАВЛЕНОЇ НА ПРОТИДІЮ ДОМАГАННЯМ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Згідно з даними дослідження компанії Ipsos та експертів з Корнельського університету, 78% опитаних жінок ставали жертвами домагань у громадських місцях, 25% зазначили, що їм була надала допомога, і 79% постраждалих зазначають, що втручання сторонніх осіб допомогло у вирішенні ситуації*.

Саме тому, з нагоди Міжнародного дня жіночої солідарності, компанія L'Oréal спільно з брендом L'Oréal Paris запускає глобальну кампанію націлену на протидію домаганням у громадських місцях - від шкіл до громадського транспорту, фестивалів, інтернет-простору.

Завдяки тому, що бренд L'Oréal Paris широко представлений на міжнародній арені, глобальна кампанія StandUp переводить заходи з підтримки жінок у публічну площину, прагнучи побороти модель поведінки, яка залякує і позбавляє відчуття свободи та власної гідності.

Об’єднавши зусилля з неурядовою громадською організацією “Hollaback!”, компанія L'Oréal розробила просту й ефективну методику «5D» (Distract, Delegate, Document, Direct, Delay), з метою навчити як діяти у ситуації, коли ви стали жертвою домагань у публічних місцях або випадково стали їхнім свідком.

Запустивши глобальну кампанію StandUp, L'Oréal ставить за мету навчити 1 мільйон жінок і чоловіків до кінця 2021 року (у всіх країнах присутності компанії) способам втручання на випадок, якщо вони стануть свідками домагань у громадських місцях або відчують їх на собі. У такий спосіб сприяти створенню більш рівноправної культури, що базується на цінностях поваги та гідності.

«L’Oréal Paris виступає за розширення прав і можливостей жінки в усіх проявах її способу життя. Усуваючи перешкоди, які заважають жінкам реалізувати себе, ми прагнемо зміцнити їхню самооцінку. Разом із Hollaback! та локальними громадськими організаціями, ми закликаємо жінок і чоловіків у безпечний спосіб реагувати, коли вони стають свідками або самі потерпають від домагань у громадських місцях. Разом ми здатні створити той світ, в якому дівчата і жінки зможуть впевнено йти вперед у майбутнє без домагань»m - Дельфін Віг’є-Овас (Delphine Viguier-Hovasse), Президент бренду L’Oréal Paris (Global Brand President of L’Oréal Paris).

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L'Oréal Україна - один із лідерів на ринку косметики та парфумерії (№1 Косметична Група у cвіті). Філіал в Україні був створений у 2004 р. Станом на 2020 р. в Україні працює понад 250 працівників та 86 тис. працівників працюють у різних філіалах компанії у всьому світі. Компанія представлена (має філіали) у 150 країнах світу та володіє портфоліо з 36 взаємодоповнюючих брендів. В Україні функціонує 4 департаменти – Департамент Продукції Масового Попиту, Продукції Люкс, Департамент Професійних Продуктів та Департамент Активної Косметики.

* Методологія дослідження

Дослідження здійснювалося компанією Ipsos для L'Oréal Paris у 8 країнах світу: Канаді, Франції, Індії, Італії, Мексиці, Іспанії, Великобританії, США. У кожній з досліджуваних країн були опитані по 2000 осіб — 1250 жінок та 750 чоловіків. Загалом з 5 лютого по 27 лютого 2019 року було опитано 15500 осіб. Опитування відбувалося в режимі онлайн.

Hollaback! – неурядова громадська організація, місія якої направлена на припинення домагань у всіх його формах шляхом трансформації культури.