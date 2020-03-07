В Умани пьяный мужчина поссорился с головой сельсовета и решил избить полицейского
В Умани мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил ссору с головой сельсовета, а когда приехала полиция – избил правоохранителя.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Правоохранители предупредили мужчину, если он не прекратит, будет задержан, однако злоумышленник продолжал вести себя вызывающе и начал дергать полицейских за одежду. Полицейские приняли решение применить наручники. Во время его задержания, злоумышленник, ударом ноги повредил служебный автомобиль и нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции", – сказано в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.
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