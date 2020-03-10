PEOPLE MANAGEMENT 8: Атланты для атлантов

16 апреля в Киев в Ramada Event Hall состоится бизнес-конференция PEOPLE MANAGEMENT 8: АТЛАНТЫ ДЛЯ ТАЛАНТОВ



Если раньше ключевыми для развития бизнеса были капитал и hard-skills руководителя, сегодня устойчивую эволюцию обеспечивают soft-skills и культурный код компании, а важная опция современного лидера – управление талантами и формирование сильной команды.

Как сосредоточиться на большой бизнес-идее, стратегиях и макроцелях и при этом уделять достаточное внимание людям, которые помогают этих целей достигать, – фокус ежегодной бизнес-конференции PEOPLE MANAGEMENT 8.

Ваш результат на бизнес-конференции PEOPLE MANAGEMENT 8:

получите опыт создания культурного кода и смыслов для привлечения и развития талантов

продумаете road-map корпоративного сотрудничества и сотворчества

адаптируете инновационные управленческие модели для достижения win-win результатов

инвестируете время в профессиональное развитие, чтобы в будущем вы и ваши команды были вне конкуренции на рынке труда

убедитесь, что есть множество альтернативных решений управленческих задач.

узнаете, как усилить команду, вооружившись EmotionalQ, LoveQ, SocialQ и Soft Skills

познакомитесь с лидерами, которые разделяют идею, что люди – это главный капитал компании

Приходите на PEOPLE MANAGEMENT 8 командами. Коллективное участие позволит компании «на одной волне» стремиться к единому результату. Вместе – быстрее!

При участии трех представителей от компании – четвертый билет в подарок

Подробнее о PEOPLE MANAGEMENT 8 здесь

Организатор: KA Group – premium class business events