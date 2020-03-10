PEOPLE MANAGEMENT 8: Атланты для атлантов
16 апреля в Киев в Ramada Event Hall состоится бизнес-конференция PEOPLE MANAGEMENT 8: АТЛАНТЫ ДЛЯ ТАЛАНТОВ
Если раньше ключевыми для развития бизнеса были капитал и hard-skills руководителя, сегодня устойчивую эволюцию обеспечивают soft-skills и культурный код компании, а важная опция современного лидера – управление талантами и формирование сильной команды.
Как сосредоточиться на большой бизнес-идее, стратегиях и макроцелях и при этом уделять достаточное внимание людям, которые помогают этих целей достигать, – фокус ежегодной бизнес-конференции PEOPLE MANAGEMENT 8.
Ваш результат на бизнес-конференции PEOPLE MANAGEMENT 8:
- получите опыт создания культурного кода и смыслов для привлечения и развития талантов
- продумаете road-map корпоративного сотрудничества и сотворчества
- адаптируете инновационные управленческие модели для достижения win-win результатов
- инвестируете время в профессиональное развитие, чтобы в будущем вы и ваши команды были вне конкуренции на рынке труда
- убедитесь, что есть множество альтернативных решений управленческих задач.
- узнаете, как усилить команду, вооружившись EmotionalQ, LoveQ, SocialQ и Soft Skills
- познакомитесь с лидерами, которые разделяют идею, что люди – это главный капитал компании
Приходите на PEOPLE MANAGEMENT 8 командами. Коллективное участие позволит компании «на одной волне» стремиться к единому результату. Вместе – быстрее!
При участии трех представителей от компании – четвертый билет в подарок
Подробнее о PEOPLE MANAGEMENT 8 здесь
Организатор: KA Group – premium class business events