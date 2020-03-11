На страже морали. Киберполиция раскрыла в Киеве сеть из пяти порностудий

В Киеве киберполиция прекратила деятельность пяти порностудий. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным правоохранителей, незаконную деятельность пяти студий по изготовлению и распространению порнографической продукции в интернете организовала супружеская пара. Для создания контента они привлекли более 30 гражданок Украины в возрасте от 18 до 30 лет.

"С помощью специальных компьютерных программ девушки общались с иностранными посетителями платных видеочатов на специализированных сайтах. Стоимость одной минуты частной беседы составляла от 3 до 10 долларов. Таким образом, месячный доход одной студии составлял более 300 000 гривен", – говорится в сообщении.

Организаторы наладили систему шифрованной связи с удаленным сервером, на котором размещалась система управления учетными записями моделей.

В ходе обысков помещений была изъята компьютерная техника, профессиональные фото, видеооборудование, база данных моделей, финансовая информация и другая документация.

Открыто уголовное производство по статье "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" Уголовного кодекса Украины. Организаторам грозит до семи лет заключения.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году в Киеве силовики выявили и ликвидировали виртуальную порностудию, в которой снимали эротическое видео с участием девушек и транслировали его в Интернете.

В Киеве разоблачили порностудию, где зарабатывали 5$ в минуту за трансляции.