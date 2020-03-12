«Вбивця Xiaomi» - realme 5 pro - став топ 1 в рейтингу продажів смартфонів в Цитрус

Так, це відбулося! Очікуваний в Україні бренд realme стрімко увірвався на ринок країни.

Буквально відразу ж після старту реалізації в Цитрус, стався неймовірний ріст продажів по даному бренду. Тому, що realme - це бомба! І не проста. Перший коментар перед початком презентаційної трансляції залишив володар realme Х: «Це бомба! Рве конкурентів на тряпки! »

І це не просто слова! Споживачі дійсно високо оцінили продукцію бренду – це безпрограшна комбінація високої продуктивності, новітніх технологій, стильного дизайну і супер ціни. Перший тиждень продажів показав, що realme кількісно випередив Apple, Samsung і Xiaomi, ставши брендом №1 в портфелі компанії. А модель realme 5 pro з промо ціною 4999 грн зайняла 1е місце в рейтингу продажів смартфонів. Перша партія телефонів була розпродана всього за 5 днів.

Неймовірну популярність у споживачів набули і навушники бренду - TWS Buds Air, що забезпечують бездоганний звук та ідеальний зв'язок. Будучи кращою пропозицією по поєднанню ціна / якість на ринку на поточний момент, вони впритул наблизилися до лідера з продажу - AirPods 2. Перша партія навушників в 2000 штук була продана всього за 5 днів.



Дмитро Демидов (Head of Marketing Цитрус): Відмінний результат! Ми планували увійти в ТОП 3 бренду в Україні до кінця року. Думаю, такими темпами ми досягнемо мети вже у другому кварталі, випередивши Huawei, Honor, OPPO, Vivo, ZTE, Sony та інших гравців. Уже в квітні на ринку з'явиться фітнес-трекер realme Band, який стане серйозним суперником Xiaomi Mi Band 4. Також у другому кварталі 2020 realme презентує ринку смарт TB а до кінця року будуть представлені смарт-годинники.

Джинн Сюй (Head of Marketing Ukraine): Головне завдання realme - розширення асортименту і забезпечення споживачів продуктами необхідними для комфортної сучасного життя. Як і в усьому світі, в Україні ми хочемо запропонувати ринку кращі наявні у нас технологічні продукти, здивувати ринок співвідношенням ціни і якості і дозволити більшій кількості молодих людей насолоджуватися повним життям, яке приносять наші продукти з потужними характеристиками і стильним дизайном.