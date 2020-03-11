Лихорадка на Грушевского. Как украинцы отреагировали на превентивный карантин

Когда эвакуированных из китайского Уханя граждан с приключениями, протестами и под град камней везли в санаторий в Санжарах, в соцсетях впервые появпо соцсетям пользователи спрашивали почему в Украине не введут карантин. Вопросы повторились, когда из-за угрозы эпидемии стали авиакомпании стали отменять рейсы, страны – закрывать границы и, как Израиль, вводить двухнедельный карантин для своих граждан, которые прибыли из стран с коронавирусом.

И вот, свершилось. Кабмин собрал совещание, по окончанию которого объявил, что в Украине вводятся ограничительные меры на три недели, до третьего апреля.

Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

100 миллионов гривен выделят на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. А до 1 июня запрещается экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы своим хватило. И принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Согласно сообщению Верховной Рады, карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие большей части пунктов пропуска на границе: из 219 останутся 49.

Активно готовящийся к местным выборам Виталий Кличко, как и в случае с закупками экспресс-тестов, немного опередил Кабмин и первым объявил в Киеве карантин: дети и студенты отправляются по домам, закрываются кинотеатры, развлекательные центры, музеи, театры и т.д. А собираться в столице теперь можно только количеством не более 60 человек. И то, если все они пройдут термометрию.

К слову, подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Киеве пока нет. Да и во всей стране пока только один заболевший с подтвержденным диагнозом, и он находится в Черновцах.

Но в МОЗ готовы к росту количества заболевших. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что "украинская власть прогнозирует и ожидает рост числа заболеваний Covid-19 в стране и не паникует по этому поводу".

Такие решительные действия спровоцировали некоторое оживление в магазинах: киевляне отправились скупать товары первой необходимости: крупы, соль, макароны, тушенку и антисептики.

Оппоненты власти предположили, что ограничительные меры вводят не просто так. И вовсе не потому, что хотят уберечь украинцев от коронавируса, а потому что хотят ограничить конституционное право граждан на массовые собрания. Одно из них как раз планировалось на 14 марта – в этот день отмечают День Добровольца.

Другие предположили, что таким образом власть бьет на упреждение, чтобы скрыть реальные масштабы эпидемии и снять с себя ответственность. Мы, мол, сделали все, что могли, а вы сами виноваты, если были так неосторожны, что заразились.

Другие журналисты и блоггеры заявили, что вводить карантин нужно совсем иначе. Для этого нужно воспользоваться опытом тех стран, где уже успешно пытались ограничить распространение коронавируса. Хотя бы потому, что школьники и студенты, освобожденные от необходимости посещать школу, явно не будут сидеть по домам, как запланировано.

Впрочем, есть и те, кто одобрил введение ограничительных мер. И таких немало. В конце концов, бороться с коронавирусом лучше превентивно, а не дождаться того момента, когда количество заболевших станет критическим. Ведь вводить настолько суровый карантин как в Ухане, скорее всего, не получится. Тяжело себе представить пустой Киев, жители которого смирно сидят по домам в ожидании, когда полиция даст им разрешение сходить в магазин.

Несмотря на все рекомендации МОЗ, украинцы посчитали, что помощь высших сил не помешает, и, вопреки рекомендации не собираться большими группами, кое-где призывают сходить на службы в церковь. Помолиться. Крестный ход против коронавируса тоже уже был. Его организовал в Виннице Московский патриархат и, как заявили организаторы, является "традиционной реакцией церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы и эпидемии".

Естественно, не обошлось и без шуток над паническими настроениями и ситуацией в целом.

И пока украинцы спорят, что опаснее — заболеть коронавирусом или рассказать об этом соседям, в стране уже действуют ограничительные меры, призванные выявлять потенциальных заболевших с помощью температурного скрининга. Так, во всех торгово-развлекательных центрах Киева с 12 марта будут работать специальные бригады по выявлению коронавируса у посетителей. Тех, кто кашляет, имеет повышенную температуру и насморк будут отправлять к врачам.

Правда, пока неясно, насколько принудительный характер будет у этого контроля. И если вас такие новости огорчают, есть и хорошая инициатива: в Киеве обещают дезинфицировать общественный транспорт два раза в сутки. Если так пойдет дальше, то, возможно, мы дождемся, когда начнут хоть изредка мыть маршрутки.