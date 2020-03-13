Чистый воздух и вода: глава Экологической комиссии Киевсовета Константин Яловой о стратегии решения экологических проблем

В последнем рейтинге глобального альянса по вопросам здоровья и загрязнения (GAHP) Украина заняла четвертое место в Европе по количеству смертей из-за плохой экологии. Экологический фактор в современном мире становится ключевым. Мы поинтересовались у главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константина Ялового, как реагирует столичная власть на эти вызовы и можно ли киевлянам рассчитывать на чистый воздух, безвредную воду и решение мусорной проблемы в самом большом мегаполисе страны.

- Как вы считаете, сегодня в стране и в столице достаточно внимания уделяют проблемам экологии?

- К сожалению, мы еще не мыслим в том дискурсе, который присущ большинству развитых стран. Там защита окружающей среды – это первостепенный сквозной вопрос, к которому "подвязаны" все остальные управленческие решения. Мы только начинаем идти этим путем. Верховная Рада в начале 2019 года утвердила Основные принципы государственной экологической политики. В рамочном документе были очерчены стратегические цели на долгосрочную перспективу в соответствии с договором об ассоциации с Евросоюзом. Предусматривается, что в 2030 году Украина должна достичь такого уровня сбалансированного развития, при котором зависимость от использования невозобновляемых природных ресурсов и загрязнение окружающей природной среды будут сведены к экосистемно приемлемым уровням.

Невероятно, но факт – в ХХІ веке, в европейском городе эта ТЭЦ до сих пор работает на угле – одном из наиболее вредных для окружающей среды ресурсов

- Как принятие этого документа повлияет на Киев?

Основные принципы государственной экологической политики предусматривают, среди прочего, принятие на уровне столицы и регионов планов действий по защите окружающей среды. В Киеве последний стратегический документ в сфере экологии принимался еще в конце 90-х годов прошлого века, а в Стратегии Киева-2025 этим вопросам уделили недостаточное внимание. Поэтому задача формирования Экологической стратегии для столицы – первостепенная. Хотя я по образованию не эколог, но годы работы в профильной комиссии дали возможность глубоко погрузиться в проблематику, понять многие закономерности и сформировать собственное видение безопасного будущего для Киева. А непосредственным толчком к разработке стратегии стал приезд осенью прошлого года по моему приглашению в Киев экспертов Альберта Гора, которые в том числе являются создателями экологических стратегий достаточно успешных городов. В процессе общения я понял, какую силу представляют общественные инициативы в сфере экологии. Они позволяют за счет частных фондов проводить масштабные исследования, на которые у городских властей нет средств. И при этом привлекать к работе высококлассных экспертов, повышая качество разработок. Поэтому я инициировал формирование Экологической стратегии города с участием общественников, эко-активистов, профессионалов. Причем, без бюджетного финансирования! Скажу честно, проект очень амбициозный, но я уверен в его успехе.

- Давайте поговорим об основных "больных" точках экологии Киева. В этом контексте в первую очередь вспоминают столичный воздух. Как вы оцениваете его качество, и почему ежегодно киевляне задыхаются от едкого дыма, который окутывает город?

- Сезонный смог – это следствие целого комплекса факторов. Огромное количество автомобилей в городе продуцирует выхлопные газы, 425 предприятий добавляют к этому свои выбросы. Дело усугубляет массовое сжигание опавших листьев и возгорание торфяников вокруг города. Все это очень негативно влияет на качество воздуха в столице. По оценкам экспертов за последние 20 лет концентрация оксида азота выросла на 50%, а формальдегида – на 200%. Сейчас городская власть уже приступила к решению проблемы мониторинга качества воздуха в Киеве. Разработана концепция построения системы 27-ми опорных стационарных станций комплексной оценки качества воздуха. Важно, чтобы она была воплощена в жизнь в полном объеме. Что касается неконтролируемого сжигания листвы, то уже в этом году запланировано дать старт строительству комплекса по переработке органических отходов. Это дает сразу два преимущества: предотвращает сжигание листьев, вырабатывает биогаз, который можно превращать в электрическую, тепловую энергию или использовать в качестве топлива для автомобилей.

НЕЧЕМ ДЫШАТЬ. По оценкам экспертов за последние 20 лет концентрация оксида азота в Киеве выросла на 50%, а формальдегида – на 200% (фото: Getty Images)

- Если авто существенно загрязняют городской воздух, возможно стоит стимулировать киевлян переходить на электротранспорт?

- Последние несколько лет спрос на электромобили в Украине неуклонно растет. Отмена таможенных сборов и налогов на их ввоз этому очень поспособствовала. Сдерживает процесс ограниченное количество зарядных станций – сейчас их 2054 с 4069 точками подключения. Но если вспомнить, что шесть лет назад их было всего 35, то это огромный прогресс. Способов поощрения приобретения электромобилей огромное количество и они апробированы в развитых странах. Это, например, скидки на страхование электрокаров, льготы для зарядных станций, правительственные гранты на приобретение "зеленых" автомобилей, скидки на уплату транспортных налогов, снижение тарифа на электроэнергию для работодателей, у которых сотрудники заряжают электромобили по месту работы. Ну и главное – это обычные скидки при покупке электрических авто, которые покрывает государство за счет системы субсидирования автопрома.

- А как бороться с засильем частного автотранспорта на дорогах столицы? Можно ли киевлянам предложить альтернативу?

- В рейтинге компании TomTom Traffic Index 2019 среди 416-ти городов мира Киев - на 12-м месте между Бангкоком и Мехико. Это катастрофические показатели, они демонстрируют, что город в любой момент могут парализовать масштабные пробки. Еще в конце ХХ века в передовых странах мира осознали, что расширение дорог как способ борьбы с заторами бесперспективен. Он просто приводит к пропорциональному увеличению количества автомобилей. Это не означает, что строить дороги, мосты и развязки не нужно. Нужно обязательно, но в комплексе с другими мерами и в контексте общей стратегии развития города. Для решения транспортного вопроса городу нужно влиять как на транспортный спрос, так и на предложение. В первом случае – это обеспечение пешеходной доступности детсадов, школ, больниц, магазинов, квотирование количества паркомест в деловом центре города, превращение автобусов, трамваев и троллейбусов в комфортный вид транспорта. Во втором случае – это уменьшение транзитного трафика, выделение отдельных полос для общественного транспорта, оптимизация маршрутной сети, создание единой информационной транспортной системы. Никуда нам не уйти и от решения парковочной проблемы – от устройства "умной" автоматизированной парковки до создания перехватывающих паркингов на въезде в город. В рамках этой стратегии Экологическая комиссия Киевсовета, среди прочего, инициировала решение о запрете въезда грузового транспорта в столицу в утренние и вечерние часы пик. И это дало свой позитивный результат. К сожалению, до сих пор на уровне города не принят План постоянной городской мобильности – один из важнейших инструментов стратегического планирования, где четко определяются приоритеты: на первом месте пешеход, на втором – велосипедист и лишь потом идет общественный транспорт и автомобили.

- Вы упомянули парковки как элемент решения транспортного вопроса. Что нужно сделать, чтобы в столице парковались цивилизованно и не мешали друг другу?

- Недавние изменения правил парковки и увеличение штрафов не дали стопроцентного эффекта– нарушения остались, и уследить за всеми проблематично. Особенно все сложно с парковкой в центре Киева, где многие старые здания просто не приспособлены к такому наплыву автомобилей. Для решения этой проблемы есть два пути – строить новые паркинги или увеличивать стоимость парковки. Я считаю, что эти два способа нужно комбинировать. Хотя устройство паркингов, в том числе и подземных, для исторического центра Киева – это дорогое удовольствие из-за специфики застройки и рельефа местности. Альтернативой могут быть так называемые роторные стоянки – многоуровневые механизированные паркинги. Одну из них еще несколько лет назад купила КГГА и сначала планировала установить возле мэрии. Сейчас есть планы обустроить эту стоянку возле Житнего рынка. Если пилотный проект реализуют успешно, это может стать примером для всего центра Киева. Тревожит тот факт, что застройщики систематически игнорируют требования строительных норм об обустройстве паркингов на территории своих жилищных комплексов. Результат – во многих новых ЖК людям предлагают пристраивать свои авто где попало и это ведет к тотальному дефициту паркомест. Городской власти нужно строго с этим разобраться и заставить застройщиков выполнять свои обязательства. Одним из приоритетов муниципальной транспортной политики следует определить обустройство перехватывающих паркингов. Напомню, что сейчас такой паркинг функционирует лишь на метро "Ипподром". А, между тем, ежедневно в город въезжает около 700 тыс. жителей пригородов, которые вечером снова покидают столицу. Камеры наблюдения каждый день фиксируют примерно 200 тыс. авто, которые вливаются в транспортные артерии города. Значительное их число могло бы остаться на перехватывающих паркингах в разных удобных точках недалеко от станций метро. В июле прошлого года вступили в силу изменения в Государственные строительные нормы, которые унормировали возможность проектировать перехватывающие автостоянки в крупных городах. Надеюсь, это даст мощный толчок их строительству.

ПЛЕТЕМСЯ В ХВОСТЕ. Константин Яловой считает, что многие из экологических проблем столицы связаны с недостаточным интересом к экологии самих киевлян (фото: УНИАН)

- Являются ли столичные ТЭЦ фактором загрязнения воздуха и если да, то в какой степени?

- Сегодня Киев обогревают три ТЭЦ, тепловая станция и ряд небольших котелен. Они построены еще в советское время, когда технологии не позволяли сделать их безопасными для окружающей среды. Дарницкую ТЭЦ построили в 1954 г., тогда она находилась за пределами города, а теперь – в густонаселенном районе. Невероятно, но факт – в ХХІ веке, в европейском городе эта ТЭЦ до сих пор работает на угле – одном из наиболее вредных для окружающей среды ресурсов. В 2018 г. Дарницкая теплоэлектроцентраль установила экофильтр, что позволило уменьшить количество вредных выбросов в воздух. Это лишь часть масштабной модернизации предприятия, которая рассчитана на 5 лет. В результате после завершения работ станция откажется от золошлакоотвала, который является главной угрозой близлежащим домам. Напомню, что там также находится технический водоем для отстаивания золошлаковой пульпы и временного хранения отходов сжигания угля. Теперь важно, чтобы городская власть строго контролировала ход работ и выполнение обязательств со стороны собственника. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 также одни из загрязнителей воздуха в столице, хотя и в меньшей мере. Они работают на природном газе и самое вредное, что они выбрасывают в воздух – это оксид серы, оксид азота, некоторые фтористые соединения, монооксид углерода и другие вещества. Слабым утешением может быть то, что эти предприятия наносят больший вред городам-спутникам, нежели самому Киеву.

- Мусор – одна из больных тем для украинских городов, особенно в свете того, что произошло во Львове. Как обстоит с этим дело в столице и что нужно сделать, чтобы не допустить повторений мусорных катастроф?

- Сегодня больше 90% всех бытовых отходов в нашей стране отправляются на полигоны. Для Киева - это полигон №5 в Подгорцах на Киевщине. Туда идет больше половины столичного мусора, еще 25% сжигают на заводе "Энергия", а 7-8% сортируют и отправляют на переработку. Отрасль переработки отходов в зачаточном состоянии и требует мощных инвестиций. Национальная стратегия по управлению отходами ставит целью снижение к 2023 году процента полигонных отходов до 50%, но уже сейчас возникают сомнения в достижимости таких результатов. Существует городской План действий относительно бытовых отходов, который предусматривает закрытие полигона №5 и обустройство на его базе системы комплексов по переработке мусора. Сейчас постепенно проходит процесс рекультивации территории, но он довольно медленный з-за недостаточного финансирования. Предпосылкой для переработки отходов является повсеместная сортировка мусора. Закон "Об отходах" сделал это всеобщей обязанностью, но на практике его далеко не везде исполняют. В Киеве в июле прошлого года стартовал проект раздельного сбора мусора, в рамках которого во дворах многоэтажек установили 2,6 тыс. контейнеров для разных типов отходов. За 4 месяца на переработку отправили 6,3 тыс. кубометров пластика, стекла, бумаги и другого вторсырья. Таким образом, мы начали свой путь к ресайклингу, когда большинство отходов идут не на свалку или на сжигание, а на повторную переработку. Именно это будет гарантией того, что инцидентов подобных львовскому в Киеве не произойдет. Сегодня все больше людей в мире осознают, что традиционная линейная экономика по принципу "бери, производи, выбрасывай" себя исчерпала. Такая модель основана на хищническом использовании природных ресурсов, на культе потребления и на безразличии к экологии. Ей на смену грядет циркулярная экономика, которая предлагает принцип "бери, производи, повторно используй". Идея очень проста – человечество должно повторять саму природу, где ничто не исчезает зря, а дает энергию для новых процессов.

- После воздуха вода наиболее острая потребность человека. Насколько безопасна вода из крана, которую потребляют киевляне?

- Напомню, что 65% воды наша столица берет из Десны, 25% – из Днепра и 10% – из артезианских скважин. Речная вода требует очистки и раньше у нас использовали метод хлорирования, который небезопасен для людей. Но сейчас внедрена технология очистки питьевой воды диоксидом хлора и я надеюсь, что спустя несколько лет всю воду из крана будут очищать с помощью новых безопасных технологий. Что касается качества воды, то ежедневно специалисты "Киевводоканала" отбирают около тысячи проб для анализа в трех производственных лабораториях и уверяют, что она соответствует ГОСТам. Но надо помнить – эта вода проходит сквозь километры старых труб и вновь становится опасной. Чтобы решить эту проблему, необходима комплексная замена изношенных инженерных коммуникаций, но для модернизации городу нужна мощная поддержка государства, собственными силами сделать это сложно.

- Многие жители Киева берут воду в бюветных комплексах. Можно ли быть спокойным относительно качества воды из скважин?

- Сегодня в разных районах Киева функционирует около 170 бюветных комплексов. Происходит процесс реанимации неработающих артезианских скважин и создание новых. Качество воды в бюветах контролирует КП "Киевводфонд" и специалисты предприятия советуют брать воду в тех бюветах, которые пользуются популярностью. Ведь в этом случае вода не застаивается в трубах и не несет с собой вредных примесей. Поэтому необходимо регулярно проводить капитальный ремонт источников, в процессе которого менять трубы и насосное оборудование. После такой реновации вода из скважины полностью безопасна.Также на качество воды влияет фактор рельефа, и глубина слоев залегания. По этим показателям самая качественная бюветная вода – на Троещине, а на Оболони, наоборот, из-за небольшой глубины скважин в воду попадают посторонние грунтовые воды.

Во многих новых ЖК людям предлагают пристраивать свои авто где попало и это ведет к тотальному дефициту паркомест

- Скоро весна – время сезонных аллергий. Может ли город минимизировать это явление путем уменьшения количества аллергенных растений?

- По статистике у жителей городов аллергия случается в шесть раз чаще, нежели у сельских жителей. Такую реакцию могут вызывать десятки сортов растений. Одно из заданий "Киевзеленстроя" - уничтожать аллергенные сорняки, которые почти не видны, но причиняют большой дискомфорт. Поэтому превентивный их покос, когда растения еще не зацвели – довольно эффективный способ уменьшить риски сезонной аллергии. Тополя в период цветения – это большая беда для аллергиков. 40% их– это "пожилые" деревья, которые подлежат плановой замене. Поэтому уже сейчас зеленстроевцы вместо них высаживают молодые тополя "мужского пола", которые не продуцируют пух и не вызывают аллергию. Этот процесс нужно продолжать и со временем проблема тополиного пуха в Киеве будет решена. Но все источники аллергии подавить невозможно, иначе пришлось бы целиком уничтожить зеленую растительность города. Поэтому, хотим мы этого или нет, сезонные аллергические реакции всегда будут спутниками больших городов.

- Как упомянутая вами Экологическая стратегия поможет решить эти и другие проблемы?

- Она будет состоять из шести стратегических направлений: "экологическая безопасность", "воздух", "вода", "отходы", "зеленые зоны и биоразнообразие", "образование и наука". Сейчас идут заседания рабочих групп. К разработке сегодня присоединились десятки экспертов, управленцев и просто неравнодушных киевлян. В каждой рабочей группе наметят конкретные шаги для изменения тех негативных тенденций, о которых я говорил. После нескольких этапов анализа (что может сделать для реализации киевская власть, кто именно и в какие сроки воплотит предложение в жизнь, как нужно изменить нормативную базу) надеемся к концу марта выйти на стадию обобщения всех идей и предложений. Тогда городские чиновники начнут готовить проект решения Киевсовета. Собственно, финальное голосование должно произойти в сентябре. А после этого направления Экостратегии могут стать основой для целевых городских программ в каждой из сфер. Столице крайне необходимо собственное видение решения экологических проблем хотя бы на среднесрочную перспективу. Причем, это видение не должно исходить только из властных кабинетов, а должно восприниматься большинством киевлян. Ведь экологическая безопасность Киева – это наше общее дело, за которое мы в ответе не только перед самими собой, но и перед будущими поколениями.

Как ранее сообщал Фокус:

Киев (12 место), Одесса (18 место) и Харьков (29 место) попали в рейтинг населенных пунктов с самым загруженным автомобильным трафиком в мире.

Самыми безопасными городами Украины являются Тернополь и Ивано-Франковск. Хуже всего криминогенная обстановка в Николаеве, Херсоне, Кропивницком и Днепре. Об этом свидетельствуют данные "Рейтинга самых комфортных городов Украины", подготовленного Фокусом.