Украинцы, которые не посещали страны Шенгенской зоны, могут въезжать в США, — МИД

Запрет на въезд в США из-за пандемии коронавируса не касается граждан Украины, если они не посещали страны Шенгенской зоны в течение последних двух недель.

Об этом сообщил оперативный штаб МИД по координации в условиях распространения COVID-19 в Facebook.

В МИД подчеркнули, что США вводят 30-дневный запрет на авиасообщение именно со странами Шенгенской зоны, а Украина туда не входит.

"Если вы не состоите в Шенгенской зоне и не летите из этих стран – запрета нет, только усиленный контроль", – заверили в МИД.

Кроме того, запрет касается иностранцев, которые посещали страны этой зоны в течение последних 14 дней.

В Шенгенскую зону входят 26 стран: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении заявил, что из-за коронавируса все поездки из Европы в США будут приостановлены на следующие 30 дней. Запрет начнет действовать в пятницу, 13 марта.