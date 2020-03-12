Бесстрашный город. Киевляне рассказали почему соблюдают или не соблюдают карантин

Солнечная, но ветреная весна нынче. И уж очень тихая. Пугающе тихая. На улицах ни души. Нет машин, не слышны голоса птиц. Вымерли все, что ли?! Ах, ну да, карантин ведь – люди забаррикадировались в своих домах и пережидают три недели изоляции. Но нет, это не о Киеве. У нас карантин почти ничем не отличается от обычных будней. Все на своих местах: киевляне толпятся в маршрутках, в центре и на объездных трассах пробки, на базарах масса покупателей, а в супермаркетах и соль на полках, и коробки спичек в избытке. Но есть и изменения.

Без кино

Почти все кинотеатры временно прекратили работу.

– Мы ушли на карантин, – как-то уж очень торжественно объявили журналисту Фокуса администраторы MULTIPLEX в ТРЦ «Лавина», – если у вас есть билеты или оплаченная бронь на сеанс, мы вернем деньги, но кино не покажем.

Накануне о закрытии «Планеты кино» сообщил и совладелец сети Дмитрий Деркач https://www.facebook.com/dmytro.derkach/posts/10157896381479876. Кинотеатры «Оскар» также прекратили продажу билетов.

Помимо этого, в «Лавине» закрыли парк аттракционов, но детский развлекательный клуб в «Дрим тауне» продолжает работать как ни в чем не бывало.

– Мы не меняем график работы и пока не закрываемся. Но это сегодня. Что будет завтра – с уверенностью не скажу, – ответили Фокусу в детском клубе.

Отличился и ТРЦ «Гулливер». Кино и здесь не показывают, но в боулинг поиграть можно. Это ведь безопасно, как уверяют на листке бумаги: в объявлении, прикрепленном на входе в боулинг-центр, посетителей убеждают, что здесь и уборку дезинфицирующую проводят, и вентиляция у них такая, что ни один коронавирус не просочится. Но по факту нет даже обещанного дезинфицирующего геля в дозаторе на ресепшене.

– Ну, распоряжение Кабмина ведь только вчера поступило, не успели еще толком подготовиться, – оправдываются администраторы боулинг-центра. И тут же подтверждают бронирование по телефону на сегодня. – А что завтра будет, не знаю, обращайтесь, а там посмотрим.

В то же время администратор ТРЦ «Гулливер» прокомментировал рабочий статус боулинга, мол, основание имеется, ведь в помещение все равно больше 60 человек не зайдет. Только вот алгоритм подсчета посетителей пока не отработан. И это скорее так, на глаз рассчитали.

К слову, в прежнем режиме работают и все спорт-клубы столицы.

Без медперсонала

Виталий Кличко обещал, что в торговых центрах усилят контроль и в каждом начнут дежурить санитарные врачи. Увы, таковых журналисты Фокуса не обнаружили ни в одном ТРЦ.

– Впервые слышим. Нет, врачи у нас тут не планируются, – заверили администраторы в «Лавине».

– О привлечении медперсонала распоряжения от руководства развлекательного центра не поступало, – прокомментировали в «Гулливере».

Такая же история и в «Дрим тауне».

Фуд-корты и рестораны ТРЦ работают в обычном режиме. Да и кто захочет добровольно выручку терять, покупатели ведь никуда не делись, даже для 11 утра четверга в «Лавине» довольно много посетителей, и «Гулливер» по-прежнему кипит жизнью несмотря ни на что. Санитарных мероприятий в торговых центрах журналисты Фокуса так и не увидели.

К слову, о еде. «Макдоналдс» не теряет популярности даже во время карантина. В ресторане на Крещатике, как всегда, полно народу, аналогичная ситуация и в «Макдоналдсе» на Майдане Незалежности – студенты и школьники вроде и на внеплановых каникулах, но приехать на обед за бургером и картошкой фри – видимо, уже традиция.

Без убытков?

Все выставки до конца месяца в Международном выставочном центре Киева переносятся, но на какое время – пока неизвестно.

– Мы лишь предоставляем аренду площадок и не несем за это никакой ответственности, – рассказали Фокусу в пресс-службе МВЦ, – отменять выставки или нет, это решают организаторы. Но, скажу вам сразу, убытки будут колоссальные.

Убытки стали ощущать и столичные гостиницы. В связи с переносом выставок на неопределенное время люди с разных уголков страны отменяют командировки в Киев.

– За вчерашний день у нас четыре отмены бронирования, а сегодня ни одной подтвержденной. Хотя в это время наш отель просто разрывается от посетителей, – рассказали Фокусу в одном из столичных отелей Печерского района.

Об убытках задумались и родители детей, учащихся в платных школах.

– Мы платим за обучение поквартально. Сумма немаленькая, и возникает вопрос: школа как-то пойдет навстречу родителям или спишут все на постановление властей? Ведь не по их вине и не по вине родителей прекращено обучение, но деньги за этот карантинный месяц заплачены, – поделилась с нами киевлянка Мария, мать девятилетнего школьника, – пока мы не получили внятных объяснений администрации школы, но надеюсь, это не станет поводом для очередного скандала.

Европейские страны, где также объявлены карантинные меры, заверили предпринимателей, которые понесут убытки от сложившейся коронавирусной ситуации, что компенсируют финансовые потери. Украинские власти такого пока не обещали.

Театру быть

Большинство столичных театров также прекращают работу на время карантинных мер. Но частный театр «Черный квадрат» твердо решил не закрываться от зрителей.

«Паника в ожидании болезни при отсутствии эпидемии для негосударственного театра – это смертельно. В отличие от бюджетных театров, которые прекрасно отдохнут месяц за счет налогоплательщиков, ваш «Черный квадрат» может сдохнуть», – говорится в официальном сообщении театра.

Администрация «Квадрата» обещает проверять зрителей на симптомы болезни и не допускать в зал тех, у кого есть признаки коронавируса. Но если все же кто-то захочет вернуть деньги за купленный билет, сделать это можно без проблем. Театр уверяет, что придерживается санитарных норм в виде регулярной уборки и проветривания. Также при входе имеется антисептик для рук, которым могут воспользоваться зрители.

«Киев, конечно, не Китай и даже не Италия, но как для мегаполиса, в котором нет ни одного лабораторно подтвержденного случая, карантинные меры беспрецедентны. По экономике «прилетит» не хило, наш театр реально на грани. И, конечно, есть вероятность, что коронавирус приедет в Украину на Пасху вместе с тысячами работающих в Европе. Ну а сейчас дуем на воду. Решайте сами. Если вы купили билет и боитесь, мы вас понимаем, по-прежнему любим и действительно готовы вернуть деньги. Если решитесь прийти, мы постараемся минимизировать риски. Мы уважаем любое ваше решение» – высказался в официальном письме художественный руководитель театра Анатолий Неелов.