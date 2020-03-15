Кулеба: Если Словакия действительно хотела купить маски в Украине, то в обход законов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал слова словацкого премьера Петер Пеллегрини о попытке купить 2 млн медицинских масок в Украине. Свою позицию он написал в Facebook.

"Нет сейчас в Европе страны, которая не охотилась бы во всем мире на маски и респираторы. Когда все это закончится, я смогу рассказать много интереснейших историй на эту тему. А сейчас скажу одно: если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход нашего законодательства", - заявил он.

Министр напомнил, что экспорт масок и другой защитной медицинской экипировки запрещен минимум до 6 июня.

"Попытки наших компаний и дельцов на заказ кого-либо из-за рубежа экспортировать - незаконны. Мы будем жестко блокировать их вместе с МВД и таможней. Здоровьем граждан не торгуем", - подчеркнул он.

Напомним, премьер Словакии Петер Пеллегрини рассказал о договоренности с Украиной купить 2 млн медицинских масок, которая сорвалась в последний момент.

По его словам, условием сделки была оплата наличными. Необходимая сумма была подготовлена, но в последний момент словаков якобы опередили немцы.

"Мы уже подготовили чемодан с 1,2 млн евро наличными. Собирались лететь за ними правительственным бортом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил за маски и купил их", — сказал Пеллегрини.

При этом он не уточнил, с кем именно (госпредприятием или частной компанией) и когда велись переговоры.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабинет министров Украины ввел 11 марта запрет на экспорт медицинских масок и других средств защиты. Ограничения действуют до 6 июня.