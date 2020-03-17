Штрафы и тюрьма за нарушение карантина. Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом

Верховная Рада приняла закон о мерах, направленных на борьбу с коронавирусом (№ 3219 ). За проголосовали 344 депутата.

Документ инициировали депутаты из разных фракций во главе с председателем комитета по вопросам здравоохранения Михаилом Радуцким. Закон вынесли на голосование без предварительного обсуждения.

Ключевые нормы законопроекта по противодействию коронавирусу:

упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг, необходимых для предупреждения и лечения коронавируса, но с обязательной отчетностью в системе Prozzoro;

разрешается 100% предварительная оплата товаров, работ и услуг, закупаемых для предотвращения или борьбы с коронавирусом;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС для лекарственных средств или изделий медицинского назначения для борьбы с коронавирусом, но с обязательной отчетностью в системе Prozzoro;

возможность в условиях карантина, работы дома для государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления, с их согласия, отпуска;

запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица на период карантина и в течение 30 дней после его отмены;

продление сроков получения и предоставления административных услуг;

запрет на проведение государственными органами надзора и контроля плановых мероприятий в сфере хозяйственной деятельности на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;

установление дополнительных надбавок в размере 150-200% для медицинских работников, которые работают с людьми, заболевшими COVID-19.

Также документом вводится административная ответственность за нарушение норм карантина в виде штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, усиливается уголовная ответственность за нарушение норм, направленных на борьбу с инфекционными заболеваниями (ст. 325 УК), если такие действия привели или могли привести к их распространению. Вводится наказание в виде штрафа от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждаш (ранее до 100), ареста до шести месяцев или лишения свободы до трех лет. За такие действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, будет грозить от пяти до восьми лет.

Также Рада на внеочередном заседании приняла закон о поддержке налогоплательщиков в условиях борьбы с коронавирусом со сроком действия в три месяца. Так, до 31 мая ФЛП освобождаются от уплаты ЕСВ, запрещаются налоговы проверки и откладывается обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев".

Как ранее сообщал Фокус: