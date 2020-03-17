"Эпицентр" придумал, как не закрыться на карантин: будет продавать маски и доставлять еду на дом
"Эпицентр К" не будет закрывать свои торговые центры на карантин.
Об этом говорится в заявлении гендиректора компании Петра Михайлишина.
Свое решение в компании аргументировали необходимость продолжать выполнять свою "социальную миссию".
Среди прочего, "Эпицентр К" будет продавать защитные маски, антисептики, бытовые средства дезинфекции, спиртосодержащие средства и базовые продукты питания.
Даже более того: компания начинает доставлять еду из своих общепитов. Есть в ТЦ "Эпицентр К" и аптеки, которые также продолжают работать.
Также Михайлишин отмечает, что в "Эпицентре" в ближайшее время сделают упор на онлайн: доставка товаров в центры выдачи заказов будет бесплатной.
"Эпицентр" направляет 1% своего оборота на закупку медоборудования и средств защиты. Работая в штатном режиме, планируем направлять на помощь стране 40-50 млн грн", – добавил также гендиректор компании.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.
- Сеть ресторанов быстрого питания МакДональдз закрывает в Украине свои заведения на карантин, однако продолжит принимать заказы в МакДрайв.