"Эпицентр" придумал, как не закрыться на карантин: будет продавать маски и доставлять еду на дом

"Эпицентр К" не будет закрывать свои торговые центры на карантин.

Об этом говорится в заявлении гендиректора компании Петра Михайлишина.

Свое решение в компании аргументировали необходимость продолжать выполнять свою "социальную миссию".

Среди прочего, "Эпицентр К" будет продавать защитные маски, антисептики, бытовые средства дезинфекции, спиртосодержащие средства и базовые продукты питания.

Даже более того: компания начинает доставлять еду из своих общепитов. Есть в ТЦ "Эпицентр К" и аптеки, которые также продолжают работать.

Также Михайлишин отмечает, что в "Эпицентре" в ближайшее время сделают упор на онлайн: доставка товаров в центры выдачи заказов будет бесплатной.

"Эпицентр" направляет 1% своего оборота на закупку медоборудования и средств защиты. Работая в штатном режиме, планируем направлять на помощь стране 40-50 млн грн", – добавил также гендиректор компании.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.