Зеленский: Установлены все, кто контактировал с Шаховым. Они пройдут тест на коронавирус
Нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов не присутствовал на вчерашнем заседании Рады.
Об этом в своем обращении рассказал президент Владимир Зеленский.
"Вчера в системе "Рада" была зарегистрирована его личная карточка для голосований. Его коллеги кнопкодавили, к сожалению. Но к счастью, Шахова не было в зале заседаний", – говорит Зеленский.
Сейчас Шахов изолирован.
Полный список лиц, с которыми он в последнее время контактировал, уже установлен. Все они пройдут экспресс-тест на коронавирус.
Ранее сообщалось, что Шахов контактировал с депутатами только один раз: 12 марта он присутствовал на заседании комитета по экологии.
Также известно, что депутат недавно вернулся из-за границы.
Как ранее сообщал Фокус:
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