Зеленский: Установлены все, кто контактировал с Шаховым. Они пройдут тест на коронавирус

Нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов не присутствовал на вчерашнем заседании Рады.

Об этом в своем обращении рассказал президент Владимир Зеленский.

"Вчера в системе "Рада" была зарегистрирована его личная карточка для голосований. Его коллеги кнопкодавили, к сожалению. Но к счастью, Шахова не было в зале заседаний", – говорит Зеленский.

Сейчас Шахов изолирован.

Полный список лиц, с которыми он в последнее время контактировал, уже установлен. Все они пройдут экспресс-тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Шахов контактировал с депутатами только один раз: 12 марта он присутствовал на заседании комитета по экологии.

Также известно, что депутат недавно вернулся из-за границы.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп Олег Волошин во время поездки во Францию 27 февраля встретился с членом Национальной ассамблеи страны Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации с коронавирусной инфекцией.