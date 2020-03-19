В Херсоне отправили на карантин бригаду врачей, которая приехала на вызов без средств защиты
В Херсоне бригада скорой помощи уходит на карантин из-за того, что медики прибыли на вызов к вернувшимся из-за границы гражданами с высокой температурой.
Об этом сообщает директор департамента здоровья ОГА Виктор Короленко в Facebook.
Члены одной из семей вызвали "скорую" из-за высокой температуры, но скрыли от диспетчера, что вернулись из-за границы.
"Вчера в экстренной скорой помощи поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера, относительно своего недавнего пребывания за границей. Поэтому на вызов скорая выехала без средств повышенной защиты ... Результат: бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней! Призываю к ответственности за информацию, предоставляете, иначе некому будет выезжать на вызовы! Все бригады "скорой" окажутся на карантине", – сказано в сообщении.
Директор департамента просит жителей быть честными и правдиво отвечать на вопросы операторов экстренной скорой помощи во время общения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 марта глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о начале испытаний вакцины от коронавируса. Он назвал это "невероятным достижением", ведь испытания начались лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.
- Тем временем, общее число инфицированных коронавирусом достигло 200 тыс. человек. Так, всего в мире заразились коронавирусом 205 452 человек, умерли от заболевания – 8 248 человек.