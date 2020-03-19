В Херсоне отправили на карантин бригаду врачей, которая приехала на вызов без средств защиты

В Херсоне бригада скорой помощи уходит на карантин из-за того, что медики прибыли на вызов к вернувшимся из-за границы гражданами с высокой температурой.

Об этом сообщает директор департамента здоровья ОГА Виктор Короленко в Facebook.

Члены одной из семей вызвали "скорую" из-за высокой температуры, но скрыли от диспетчера, что вернулись из-за границы.

"Вчера в экстренной скорой помощи поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера, относительно своего недавнего пребывания за границей. Поэтому на вызов скорая выехала без средств повышенной защиты ... Результат: бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней! Призываю к ответственности за информацию, предоставляете, иначе некому будет выезжать на вызовы! Все бригады "скорой" окажутся на карантине", – сказано в сообщении.

Директор департамента просит жителей быть честными и правдиво отвечать на вопросы операторов экстренной скорой помощи во время общения.

Как ранее сообщал Фокус:

18 марта глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о начале испытаний вакцины от коронавируса. Он назвал это "невероятным достижением", ведь испытания начались лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.