Коронавирус в Украине: Как помочь пожилым людям во время карантина

В Киеве в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ввели карантин. В группе риска – пожилые люди. И в то время, когда весь город практически живет в режиме полной изоляции, именно им нужна наша помощь и забота.

Благотворительный фонд "Жизнелюб" подготовил рекомендации о помощи пожилым во время карантина.

Фонд открыл сбор для оперативной помощи одиноким взрослым людям во время карантина. 10-20-30 грн имеют значение.

Взрослых людей нужно максимально ограничить в передвижении по городу. Они больше находятся в зоне риска, чем молодежь.

Фонд сделал плакаты, чтобы их распечатали и повесили у себя в подъезде. Скачать их можно по ссылке.

Можно пойти в магазин за продуктами, или в аптеку за лекарствами для бабушки или дедушки.

Также сообщается, что в “Жизнелюбе” действует линия помощи на время карантина в Украине. Если вы проживаете в Киеве и знаете людей почтенного возраста, которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи в связи с карантином – напишите в фонд: happyoldcomua@gmail.com с темой письма "Нужна помощь"

Кроме того, фонд создал Координационный Штаб "Жизнелюб" для эффективной помощи взрослым людям в карантин. В штабе ждут представителей бизнеса, общественные организации, предпринимательские команды и социально ответственные команды (можно из одного человека) Если можете чем-то помочь: ia.trudolub@gmail.com с темой письма "Могу помочь".