Шахов подробно рассказал, что делал и как себя чувствовал, когда подхватил коронавирус

Нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов говорит, что подхватил коронавирус не за границей, а в Украине.

Об этом он рассказал во время стрима у себя в Facebook.

Так, Шахов утверждает, что был за рубежом, в Швейцарии, три дня: с 7 по 10 марта, а инкубационный период у вируса – две недели.

"Неужели этот вирус может так мутировать за три дня, что сначала говорят, что инкубационный период – 14 дней, а теперь за три дня это все решилось?", – задается вопросом нардеп.

"Заразился я в Украине, я в этом не сомневаюсь. Потому что многие мои друзья, близкие люди и даже избиратели мне сообщали, что практически похожие симптомы у них были", – добавил он.

Также Шахов подробно описал, где он был и что делал по прилету в Украину.

"По прилету из Европы я был дома один день, потом утром был на эфире, потом – в комитет на минуту забежал, а потом – на совещание в парламенте поехал, где были все главы фракций", – говорит депутат.

По его словам, все, кто контактировал с ним, уже прошли тест на коронавирус. Результаты обещает сообщить позже.

К вечеру 12 числа у Шахова появились первые симптомы заболевания: "У меня поднялась температура, очень хотел пить. Поехал домой, вызвал скорою и попросил врачей тест на коронавирус. Врачи ответили, что теста в Украине пока еще нет".

"Лечила меня бабушка. Это много воды: компоты, чаи с лимонами и малиной. Сильно пропотел, но температура не снижалась – 38 градусов. Жаропонижающие... Инурофен я пил, ничего со мной не произошло", – рассказывает нардеп.

На следующий день Шахов вызывать скорую не стал.

"Терпел. Пил жаропонижающие. Температура поднялась до 39 градусов и через пару часов упала, сильный был озноб. Ломило кости. Была головная боль, болели глаза. Кашля практически не было", – говорит народный избраниик.

После этого депутат вызвал врачей во второй раз. "Они сказали мне, что можно сделать тест в лаборатории государственной. Так и получил положительный результат", – сказал он.

Сегодня же, по словам нардепа, у него появились новые симптомы: легкий кашель с мокротой и насморк.

В итоге, нардеп советует есть как можно больше фруктов, чтобы в организм поступало как можно больше витаминов, которые укрепляли бы иммунитет.

Также Шахов добавил, что его супруга тоже сдала тест на коронавирус и уже получила положительный результат.

Прокомментировал депутат и вчерашнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что за Шахова голосовали его коллеги.

"Ни я, ни тем более мои коллеги вместо меня не голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт Рады", – написал Шахов в Facebook.

"В эти сложные времена многие украины не могут вернуться домой, в больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, а ваш Офис занимается поиском "сенсаций" среди депутатов. Времена шоу закончились. РаботайТЕ", – добавил депутат.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин во время поездки во Францию 27 февраля встретился с членом Национальной ассамблеи страны Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации с коронавирусной инфекцией.