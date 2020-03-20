В целях профилактики. На въездах в Киев полиция и Нацгвардия развернула карантинные посты
На въездах в Киев действуют восемь стационарных постов для недопущения распространения коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
В состав стационарных постов входят представители полиции и военнослужащие Нацгвардии.
"Правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками и наличие необходимых документов. Основная цель мероприятий – разъяснительная. Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, предупреждают о наличии ответственности за несоблюдение требований. Это превентивные меры, проводимые особенно с теми субъектами, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок", – сказано в сообщении.
На постах находятся 80 гвардейцев. Военнослужащие и полицейские обеспечены масками и дезинфицирующими средствами.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 марта в Украине подтвердили новые случаи заражения коронавирусом в Житомире, Киеве и Днепропетровской области.