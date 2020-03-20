20 тыс. за торговлю на улице: в Киеве оштрафовали первую нарушительницу карантина

Шевченковский суд Киева вынес впервые вынес решение по факту нарушения правил карантина.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, судьи оштрафовали жительницу Киева за продажу продуктов питания в неустановленном месте – она "нарушила санитарно-противоэпидемические правила в период действия карантина".

В итоге, киевлянка, согласно действию ст.44(3) административного кодекса Украины, должна будет заплатить 17 тыс. гривен штрафа.

Вчера советник главы МВД Иван Варченко заявил о возможном введении по всей территории Украины комендантского часа и штрафов за выход на улицу без особой нужды.

Кроме того, он считает возможным введение особого порядка распределения продуктов питания, а также наделения оперштабов по борьбе с коронавирусом правом отстранять руководителей госпредпритий.

Как ранее сообщал Фокус:

Городские власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице.