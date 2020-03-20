20 тыс. за торговлю на улице: в Киеве оштрафовали первую нарушительницу карантина
Шевченковский суд Киева вынес впервые вынес решение по факту нарушения правил карантина.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Так, судьи оштрафовали жительницу Киева за продажу продуктов питания в неустановленном месте – она "нарушила санитарно-противоэпидемические правила в период действия карантина".
В итоге, киевлянка, согласно действию ст.44(3) административного кодекса Украины, должна будет заплатить 17 тыс. гривен штрафа.
Вчера советник главы МВД Иван Варченко заявил о возможном введении по всей территории Украины комендантского часа и штрафов за выход на улицу без особой нужды.
Кроме того, он считает возможным введение особого порядка распределения продуктов питания, а также наделения оперштабов по борьбе с коронавирусом правом отстранять руководителей госпредпритий.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 марта в Украине подтвердили новые случаи заражения коронавирусом в Житомире, Киеве, Днепропетровской и Черновицкой областях.
- Городские власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице.
- Уже сегодня, 20 марта, в Черновцах выписали первого выздоровевшего от коронавируса в Украине. При этом, общаться с журналистами выздоровевший отказался.