Rozetka, АТБ и "Новая почта" из-за карантина начали доставку продуктов на дом

Интернет-супермаркет Rozetka, сеть супермаркетов АТБ и компания "Новая почта" запустили доставку продуктов питания на дом, чтобы помочь украинцам придерживаться карантина. Об этом сообщил основатель Rozetka Владислав Чечеткин.

"Функции в партнерстве распределились следующим образом: АТБ формирует пакеты и продает все продукты по минимально возможной цене. Rozetka предоставляет свой сайт для их размещения и обрабатывает все заказы бесплатно, потому что у АТБ есть розничная сеть, но нет онлайна. "Новая почта" доставляет по себестоимости заказы. По плану от момента заказа до момента получения набора должно пройти 3−5 часов. Если все получится, в ближайшее время мы запустим проект по всей стране", – написал он.

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Пилотный проект запустили в Днепропетровской области. Если услуга будет пользоваться спросом, то ее распространят на территорию всей страны.

Для заказа доступны три набора необходимых товаров стоимостью 408, 510 и 714 грн. Они включают в себя яйца, молоко, крупы, сахар, макароны, воду, фрукты и овощи, печенье, консервы, туалетную бумагу, мыло, салфетки. Стоимость доставки курьером на дом составляет 60 или 75 грн.

Напомним, Шевченковский суд Киева впервые вынес решение по факту нарушения правил карантина – оштрафовали на 17 тіс. грн жительницу Киева за продажу продуктов питания в неустановленном месте – она "нарушила санитарно-противоэпидемические правила в период действия карантина".

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