Потураев о коронавирусе в Раде: Умрут одни – придут другие. В чем проблема?

Даже если кто-то из нардепов умрет от коронавируса, на его место просто придет новый и работа Рады продолжится.

Об этом в интервью 24 каналу заявил депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

"Ну переболеем. Что там болеть, Господи!? Вернемся к труду. Ну, кто-то возможно умрет. У всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый. В чем проблема?", – задается вопросом Потураев.

Также депутат отметил, что в Раде много пожилых парламентариев и они сейчас находятся в группе риска.

"У нас ситуация очень-очень опасная... Если пойдут так называемые цепи заболевания, цепи заражения, то в принципе весь парламент будет заражен, все переболеют", – отмечает он.

Что касается подхватившего коронавирус Сергея Шахова, то, по словам Потураева, все кто с ним виделся уже сдали экспресс-тест на коронавирус. У всех отрицательные результаты.

Впрочем, добавил он, результаты таких тестов не окончательны и поэтому необходимо дождаться результатов лабораторных исследований.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин во время поездки во Францию 27 февраля встретился с членом Национальной ассамблеи страны Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации с коронавирусной инфекцией.