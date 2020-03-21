Под Киевом мужчину оштрафовали за продажу несертифицированных тестов на коронавирус
В Ирпене оштрафовали мужчину, который продавал несертифицированные тесты на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В Минздраве сообщили, что тест не получил декларацию о соответствии в Украине.
В говорят, что в Реестре лиц отсутствует информация в отношении лица, ответственного за введение медицинских изделий для диагностики COVID-19.
38-летний житель Ирпеня продавал такие тесты по 750 гривен каждый через мессенджер.
На мужчину составили административный протокол по ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. У него изъяли около 300 тестов и оштрафовали на 17 500 гривен.
Как ранее сообщал Фокус:
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