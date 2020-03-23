Сработал экспресс-тест. В "Борисполе" у прилетевшего украинца обнаружили коронавирус
В аэропорту "Борисполь" у одиного из вернувшихся домой украинцев подтвердили коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Во время оформления на прилет, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Все службы действовали по алгоритму", – говорят в правительстве.
Мужчине провели экспресс-тест, который дал положительный результат.
Инфицированного сразу же отправили в инфекционное отделение одной из больниц.
В целом же, за прошлые сутки пограничники оформили свыше 22 тыс. человек (15 тыс. – на въезд). Около 13 тыс. – это украинцы, которые вернулись из-за границы.
Также сегодня МОЗ отчитался об одном случае заражения коронавирусом в Черкасской области.
По словам главы Черкасской ОГА Романа Боднара, пациент сейчас находится в удовлетворительном состоянии.
"Он находится под наблюдением врачей инфекционного отделения Уманской городской больницы. Инфекционный бокс оборудован всем необходимым", – пишет Боднар в Facebook.
Семья заболевшего тоже под присмотром врачей.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал масштабные проверки на короновирус с начала этой недели. По его словам, сейчас в стране работают 11 лабораторий, в которых проходят проверки на коронавирус.
- Глава МОЗ Илья Емец поддержал введение чрезвчайного положения в Украине. Депутаты могут собраться с этой целью на внеочередное заседание уже во вторник.