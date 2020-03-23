В Украине всех умерших от пневмонии проверят на коронавирус, – Минздрав

Все скончавшиеся за последние дни от пневмонии будут проверены на коронавирус.

Об этом сообщил замглавы МОЗ Украины Виктор Ляшко на брифинге.

"Минздрав даст четкие указания патологоанатомам, осуществляющим вскрытие умерших, в том числе от пневмонии, чтобы у всех умерших сегодня и ранее с диагнозом пневмония были взяты образцы материала для исследования на наличие коронавируса", – сообщил он.

По его словам, речь идет о новых стандартах оказания медпомощи, которые разрабатывает рабочая группа при Минздраве. В них также будут прописаны обновления и подходы к оказанию медпомощи, лечению, санитарной сортировке.

"Будут четко прописаны критерии, кто, когда и как будет госпитализирован или переведен в отделение интенсивной терапии. Мы будем делать все, чтобы получить реальную картину нашей системы, как она выявляет случаи заболевания, как лечит. Мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, чтобы понимать, как сработала систем здравоохранения", – добавил он.

Интерфакс-Украина со ссылкой на Госстат сообщает, что от гриппа и пневмонии в январе 2020 года в Украине умер 621 человек. За 2019 год данных нет. В 2018 году была зарегистрирована 6101 смерть от пневмонии (на 27% больше чем в 2017 году).

Как ранее сообщал Фокус:

20 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал масштабные проверки на короновирус с начала этой недели. По его словам, сейчас в стране работают 11 лабораторий, в которых проходят проверки на коронавирус.