В Борисполе выявили еще один случай Covid-19: женщина не хотела ехать в больницу

В аэропорту "Борисполь" гражданка Украины, у которой обнаружили коронавирус, несмотря на требования врачей, хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Лицо, у которого экспресс-тест оказался положительным, прилетело в аэропорт "Борисполь" эвакуационным рейсом из одной из стран ЕС. Эта пассажирка, гражданка Украины, несмотря на требования врачей хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта. После разъяснительной работы о необходимости дальнейшего медицинского обследования ее направили в одну из больниц столицы", – сказано в сообщнии.

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья более 10,7 тысячи человек.

Напомним, вчера в аэропорту "Борисполь" у одиного из вернувшихся домой украинцев подтвердили коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус:

20 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал масштабные проверки на короновирус с начала этой недели. По его словам, сейчас в стране работают 11 лабораторий, в которых проходят проверки на коронавирус.